За минулий рік "Нафтогаз" отримав 39,4 млрд гривень чистого прибутку.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" відзвітував про рекордний прибуток за минулий рік.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лип, 2018 14:52
"Нафтогаз" відзвітував про рекордний прибуток за минулий рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" відзвітував про рекордний прибуток за минулий рік.
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:16
Re:
как раз по статье тонкий намек на то, что нафтогаз наполняет бюджет.
бюджет у нас дефицитный..по этому нет предела совершенству!!!
Уважаемые собственники финанс.юа, я уже более 5 лет с вами..но сейчас заходить на сайт - больно для моих глаз. Это не новостной портал по финансам, это супермаркет рекламы!!!. Схаменіться!!
|