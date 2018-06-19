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"Нафтогаз" відзвітував про
рекордний прибуток за минулий рік

"Нафтогаз" відзвітував про рекордний прибуток за минулий рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:52

"Нафтогаз" відзвітував про рекордний прибуток за минулий рік

Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік "Нафтогаз" отримав 39,4 млрд гривень чистого прибутку.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:53

З огляду на все вище написане - потреби піднімати ціну на газ немає
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:16

Re:

З огляду на все вище написане - потреби піднімати ціну на газ немає

как раз по статье тонкий намек на то, что нафтогаз наполняет бюджет.
бюджет у нас дефицитный..по этому нет предела совершенству!!!
Уважаемые собственники финанс.юа, я уже более 5 лет с вами..но сейчас заходить на сайт - больно для моих глаз. Это не новостной портал по финансам, это супермаркет рекламы!!!. Схаменіться!!
stokoz
 
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