"Нафтогаз" відзвітував про рекордний прибуток за минулий рік
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Taras Rudko написав:З огляду на все вище написане - потреби піднімати ціну на газ немає
Допоки держава вимушена компенсувати з бюджету вартість газу, який продається за заниженими цінами заради популізму, не буде конкуренції и розвитку на ринку видобування, тобто ми будемо бідними, Україна буде бідною. Щоб стати сильними, треба припинити використовувати совкові гасла та методи.
Taras Rudko, Та шоб ты жил на одну минимальную зарплату и получал минимальную пенсию!!!! Так народ обдирать. Можно подумать наши законописатели платят полную комуналку. Ни стыда, ни совести, ни чего лишнего у Вас уважаемый!!!
Taras Rudko написав:З огляду на все вище написане - потреби піднімати ціну на газ немає
Допоки держава вимушена компенсувати з бюджету вартість газу, який продається за заниженими цінами заради популізму, не буде конкуренції и розвитку на ринку видобування, тобто ми будемо бідними, Україна буде бідною. Щоб стати сильними, треба припинити використовувати совкові гасла та методи.
Хорошо устроились - поставили цену в 2.5 раза выше себестоимости (это если считать импортный газ, а если только украинский, то в 5.5 раз). Одни лохи платят ее сами. А за других лохов приплачивают все налогоплательщики из доходов Бюджета.
Конечно, можно и миллиардные премии себе позволить, и форумных писателей нанять, и еще 40 млрд гривен останется, из которых 80% даже не собираются возвращать в Бюджет.
Знаете ли - дурное дело не хитрое. Повысить тариф любой идиот сможет. А где реальные реформы? Где рост собственной добычи, где LNG-терминал для снижения зависимости от России? Где повышение внутренней эффективнсти компании, где даже электронного документооборота до сих пор нет? Где юридическая экспертиза, так необходимая для судебных споров с Газпромом, что по 1000 долларов за час работы нанимают импортных? Где система ключевых показателей? Где все это??
Послушай вас, подними еще тарифы, отмени субсидии, и все, что случится, это то, что чистая прибыль Нефтегаза вырастет с 40 млрд до 140 млрд. Бонусов себе заплатят не 1.2 млрд, а 5 млрд, и бронированный Кадиллак купят не только первому лицо, а всей команде ТОПов, а остаток будет лежать мертвым грузом на счетах Нефтегаза, как лежит сегодня.
Каким образом это поспособствует конкуренции и развитию рынка добычи, если это совершенно другими инструментами решается? Какую ахинею вы несете!
Taras Rudko написав:З огляду на все вище написане - потреби піднімати ціну на газ немає
Допоки держава вимушена компенсувати з бюджету вартість газу, який продається за заниженими цінами заради популізму, не буде конкуренції и розвитку на ринку видобування, тобто ми будемо бідними, Україна буде бідною. Щоб стати сильними, треба припинити використовувати совкові гасла та методи.
Хорошо устроились - поставили цену в 2.5 раза выше себестоимости (это если считать импортный газ, а если только украинский, то в 5.5 раз). Одни лохи платят ее сами. А за других лохов приплачивают все налогоплательщики из доходов Бюджета.
Конечно, можно и миллиардные премии себе позволить, и форумных писателей нанять, и еще 40 млрд гривен останется, из которых 80% даже не собираются возвращать в Бюджет.
Знаете ли - дурное дело не хитрое. Повысить тариф любой идиот сможет. А где реальные реформы? Где рост собственной добычи, где LNG-терминал для снижения зависимости от России? Где повышение внутренней эффективнсти компании, где даже электронного документооборота до сих пор нет? Где юридическая экспертиза, так необходимая для судебных споров с Газпромом, что по 1000 долларов за час работы нанимают импортных? Где система ключевых показателей? Где все это??
Послушай вас, подними еще тарифы, отмени субсидии, и все, что случится, это то, что чистая прибыль Нефтегаза вырастет с 40 млрд до 140 млрд. Бонусов себе заплатят не 1.2 млрд, а 5 млрд, и бронированный Кадиллак купят не только первому лицо, а всей команде ТОПов, а остаток будет лежать мертвым грузом на счетах Нефтегаза, как лежит сегодня.
Каким образом это поспособствует конкуренции и развитию рынка добычи, если это совершенно другими инструментами решается? Какую ахинею вы несете!
Taras Rudko написав:З огляду на все вище написане - потреби піднімати ціну на газ немає
Допоки держава вимушена компенсувати з бюджету вартість газу, який продається за заниженими цінами заради популізму, не буде конкуренції и розвитку на ринку видобування, тобто ми будемо бідними, Україна буде бідною. Щоб стати сильними, треба припинити використовувати совкові гасла та методи.
Хорошо устроились - поставили цену в 2.5 раза выше себестоимости (это если считать импортный газ, а если только украинский, то в 5.5 раз). Одни лохи платят ее сами. А за других лохов приплачивают все налогоплательщики из доходов Бюджета.
Конечно, можно и миллиардные премии себе позволить, и форумных писателей нанять, и еще 40 млрд гривен останется, из которых 80% даже не собираются возвращать в Бюджет.
Знаете ли - дурное дело не хитрое. Повысить тариф любой идиот сможет. А где реальные реформы? Где рост собственной добычи, где LNG-терминал для снижения зависимости от России? Где повышение внутренней эффективнсти компании, где даже электронного документооборота до сих пор нет? Где юридическая экспертиза, так необходимая для судебных споров с Газпромом, что по 1000 долларов за час работы нанимают импортных? Где система ключевых показателей? Где все это??
Послушай вас, подними еще тарифы, отмени субсидии, и все, что случится, это то, что чистая прибыль Нефтегаза вырастет с 40 млрд до 140 млрд. Бонусов себе заплатят не 1.2 млрд, а 5 млрд, и бронированный Кадиллак купят не только первому лицо, а всей команде ТОПов, а остаток будет лежать мертвым грузом на счетах Нефтегаза, как лежит сегодня.
Каким образом это поспособствует конкуренции и развитию рынка добычи, если это совершенно другими инструментами решается? Какую ахинею вы несете!
і читай що сам постиш, чмо штабне - в кабміні нема ел документообігу, з чого ти взяв що в нафтогазі його нема