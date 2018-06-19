"Нафтогаз" відзвітував про рекордний прибуток за минулий рік

Додано: Вів 17 лип, 2018 16:30

locustsucol написав: Taras Rudko написав: З огляду на все вище написане - потреби піднімати ціну на газ немає З огляду на все вище написане - потреби піднімати ціну на газ немає

Допоки держава вимушена компенсувати з бюджету вартість газу, який продається за заниженими цінами заради популізму, не буде конкуренції и розвитку на ринку видобування, тобто ми будемо бідними, Україна буде бідною. Щоб стати сильними, треба припинити використовувати совкові гасла та методи. Допоки держава вимушена компенсувати з бюджету вартість газу, який продається за заниженими цінами заради популізму, не буде конкуренції и розвитку на ринку видобування, тобто ми будемо бідними, Україна буде бідною. Щоб стати сильними, треба припинити використовувати совкові гасла та методи.

Хорошо устроились - поставили цену в 2.5 раза выше себестоимости (это если считать импортный газ, а если только украинский, то в 5.5 раз). Одни лохи платят ее сами. А за других лохов приплачивают все налогоплательщики из доходов Бюджета.Конечно, можно и миллиардные премии себе позволить, и форумных писателей нанять, и еще 40 млрд гривен останется, из которых 80% даже не собираются возвращать в Бюджет.Знаете ли - дурное дело не хитрое. Повысить тариф любой идиот сможет. А где реальные реформы? Где рост собственной добычи, где LNG-терминал для снижения зависимости от России? Где повышение внутренней эффективнсти компании, где даже электронного документооборота до сих пор нет? Где юридическая экспертиза, так необходимая для судебных споров с Газпромом, что по 1000 долларов за час работы нанимают импортных? Где система ключевых показателей? Где все это??Послушай вас, подними еще тарифы, отмени субсидии, и все, что случится, это то, что чистая прибыль Нефтегаза вырастет с 40 млрд до 140 млрд. Бонусов себе заплатят не 1.2 млрд, а 5 млрд, и бронированный Кадиллак купят не только первому лицо, а всей команде ТОПов, а остаток будет лежать мертвым грузом на счетах Нефтегаза, как лежит сегодня.Каким образом это поспособствует конкуренции и развитию рынка добычи, если это совершенно другими инструментами решается? Какую ахинею вы несете!