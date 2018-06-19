За минулий рік "Нафтогаз" отримав 39,4 млрд гривень чистого прибутку.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" відзвітував про рекордний прибуток за минулий рік.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 14:52
"Нафтогаз" відзвітував про рекордний прибуток за минулий рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" відзвітував про рекордний прибуток за минулий рік.
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:16
Re:
как раз по статье тонкий намек на то, что нафтогаз наполняет бюджет.
бюджет у нас дефицитный..по этому нет предела совершенству!!!
Уважаемые собственники финанс.юа, я уже более 5 лет с вами..но сейчас заходить на сайт - больно для моих глаз. Это не новостной портал по финансам, это супермаркет рекламы!!!. Схаменіться!!
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:45
Допоки держава вимушена компенсувати з бюджету вартість газу, який продається за заниженими цінами заради популізму, не буде конкуренції и розвитку на ринку видобування, тобто ми будемо бідними, Україна буде бідною. Щоб стати сильними, треба припинити використовувати совкові гасла та методи.
Додано: Вів 17 лип, 2018 16:20
Taras Rudko,
Та шоб ты жил на одну минимальную зарплату и получал минимальную пенсию!!!! Так народ обдирать. Можно подумать наши законописатели платят полную комуналку. Ни стыда, ни совести, ни чего лишнего у Вас уважаемый!!!
Додано: Вів 17 лип, 2018 16:30
Хорошо устроились - поставили цену в 2.5 раза выше себестоимости (это если считать импортный газ, а если только украинский, то в 5.5 раз). Одни лохи платят ее сами. А за других лохов приплачивают все налогоплательщики из доходов Бюджета.
Конечно, можно и миллиардные премии себе позволить, и форумных писателей нанять, и еще 40 млрд гривен останется, из которых 80% даже не собираются возвращать в Бюджет.
Знаете ли - дурное дело не хитрое. Повысить тариф любой идиот сможет. А где реальные реформы? Где рост собственной добычи, где LNG-терминал для снижения зависимости от России? Где повышение внутренней эффективнсти компании, где даже электронного документооборота до сих пор нет? Где юридическая экспертиза, так необходимая для судебных споров с Газпромом, что по 1000 долларов за час работы нанимают импортных? Где система ключевых показателей? Где все это??
Послушай вас, подними еще тарифы, отмени субсидии, и все, что случится, это то, что чистая прибыль Нефтегаза вырастет с 40 млрд до 140 млрд. Бонусов себе заплатят не 1.2 млрд, а 5 млрд, и бронированный Кадиллак купят не только первому лицо, а всей команде ТОПов, а остаток будет лежать мертвым грузом на счетах Нефтегаза, как лежит сегодня.
Каким образом это поспособствует конкуренции и развитию рынка добычи, если это совершенно другими инструментами решается? Какую ахинею вы несете!
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