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"Нафтогаз" відзвітував про
рекордний прибуток за минулий рік

"Нафтогаз" відзвітував про рекордний прибуток за минулий рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:22

  pashuha написав:а для нормальних людей, що вміють і хочуть читати, ось річний звіт
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/NAK ... 017_UA.pdf


Красиво - за мои деньги!

Только ты забыл отметить, что это рекламный буклетик! Аудированные здесь только цифры из Баланса и Отчета о прибылях и убытках. Все остальное - художественная литература в духе лучших советских традиций о том, какие молодцы "профессиональные менеджеры" Нефтегаза, и как не зря они отгребают свои многомиллионные бонусы
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:18

Re:

  zРадио написав:Красиво - за мои деньги!

Ем ... а що щє в Україні робиться за Ваши гроши? Га? Ви такий секретний олігарх-благодійник? А можна звіт, по тих Ваших грошах на яких тримається Україна?
Моя мама пенсіонер за газ не платить ні копійки, більше того, їй за економію кожний рік повертають близько 600 грн, моя сестра інвалід, не платить ні копійки і вони дуже вдячні Яценюку за це і моляться щоб ці субсидії не відмінили, бо раніше мусили платить і для них комуналка була суттєвим тягарем. Я плачу на повну катушку, багато плачу, але я знаю чого така висока ціна і я це підтримую заради цих нещасних пенсіонерів та інвалідів яких "деякі" олігархи, на грошах яких нібито тримається Україна, просто не помічають. Цих нещасних для них не існує, вони бачать лише себе і Красиво - за мои деньги!
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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