"Нафтогаз" відзвітував про рекордний прибуток за минулий рік

Додано: Вів 17 лип, 2018 18:48

Василь-Рівне написав: zРадио написав: Красиво - за мои деньги! Красиво - за мои деньги!

Ем ... а що щє в Україні робиться за Ваши гроши? Га? Ви такий секретний олігарх-благодійник? А можна звіт, по тих Ваших грошах на яких тримається Україна?

Моя мама пенсіонер за газ не платить ні копійки, більше того, їй за економію кожний рік повертають близько 600 грн, моя сестра інвалід, не платить ні копійки і вони дуже вдячні Яценюку за це і моляться щоб ці субсидії не відмінили, бо раніше мусили платить і для них комуналка була суттєвим тягарем. Я плачу на повну катушку, багато плачу, але я знаю чого така висока ціна і я це підтримую заради цих нещасних пенсіонерів та інвалідів яких "деякі" олігархи, на грошах яких нібито тримається Україна, просто не помічають. Цих нещасних для них не існує, вони бачать лише себе і Красиво - за мои деньги! Ем ... а що щє в Україні робиться за Ваши гроши? Га? Ви такий секретний олігарх-благодійник? А можна звіт, по тих Ваших грошах на яких тримається Україна?Моя мама пенсіонер за газ не платить ні копійки, більше того, їй за економію кожний рік повертають близько 600 грн, моя сестра інвалід, не платить ні копійки і вони дуже вдячні Яценюку за це і моляться щоб ці субсидії не відмінили, бо раніше мусили платить і для них комуналка була суттєвим тягарем. Я плачу на повну катушку, багато плачу, але я знаю чого така висока ціна і я це підтримую заради цих нещасних пенсіонерів та інвалідів яких "деякі" олігархи, на грошах яких нібито тримається Україна, просто не помічають. Цих нещасних для них не існує, вони бачать лише себе і

Спасибо за адекватный вопрос и корректный тон.На мои деньги живет государственный Нефтегаз, Пенсионный фонд, муниципальные органы г. Киева и государственные органы управления.Разумеется, не только на мои деньги, но на мои в особенности - я никогда не получал никаких льгот, не пользовался привилегиями чиновников и работал/ю только за белую и не самую низкую зарплату.Это в общем на ваш общий вопрос.Теперь в частности о Нефтегазе - если вы внимательно прочитаете дискуссию выше, то поймете, что я не оспариваю наличие социальной помощи в виде субсидии. Пенсионерам, инвалидам, безработным и просто малоимущим. Я наоборот оппонирую тому, кто призывает отменить эту помощь!Но я решительно против оплачивать многомиллионные премии и бронированные авто людям, ЕДИНСТВЕННОЙ заслугой которых является повышение тарифов.150-страничные панегирики в их честь, собственно, тоже не собираюсь оплачивать, хоть это и мелочь по сравнению с другими злоупотреблениями... Однако, чтобы вы знали - подготовка такого отчета обходится в 1-3 млн гривен даже частным компаниям, где не воруют на своих операционных расходах