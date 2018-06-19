"Нафтогаз" відзвітував про рекордний прибуток за минулий рік

Додано: Вів 17 лип, 2018 21:51

valery_stavitsky написав: zРадио написав: и работал/ю только за белую и не самую низкую зарплату. и работал/ю только за белую и не самую низкую зарплату.

Раз вы оцениваете стоимость внутренней добычи в 3,6 раза меньше импортной, может стоит и вашу зарплату разделить на такой коэффициент. За одно может и на субсидию удастся подать документы, будете получать газ по той стоимости о которой мечтаете.



P.S. Учите матчасть, Нафтогаз не может повышать тарифы.



И если уж вы считаете снижение цены за газ в 2,5 раза ничем то какого вы тогда ноете, считайте цену газа по 480$. и уменьшите процент добычи собственного - его тоже нет, Нафтогаз ничего не делает. Раз вы оцениваете стоимость внутренней добычи в 3,6 раза меньше импортной, может стоит и вашу зарплату разделить на такой коэффициент. За одно может и на субсидию удастся подать документы, будете получать газ по той стоимости о которой мечтаете.P.S. Учите матчасть, Нафтогаз не может повышать тарифы.И если уж вы считаете снижение цены за газ в 2,5 раза ничем то какого вы тогда ноете, считайте цену газа по 480$. и уменьшите процент добычи собственного - его тоже нет, Нафтогаз ничего не делает.

А моя зарплата и так разделена. Более того, где-то на 3.5-4 и есть. Именно во столько раз больше получают мои визави в Германии - вам же импортный газ считают по ценам немецкого хаба (что вас, видимо, устраивает).Так что если вы хотели меня уколоть, вам не удалось.Что касается цены - вы ошибаетесь, Нефтегаз самым существенный образом влияет на тарифы, поскольку определение себестоимости происходит на данных, которые предоставляет он - о расходах его дочерней компании УкрГазДобыча на добычу, о расходах на закупку импортного газа в разрезе поставщиков, об общепроизводственных расходах Нефтегаза, включая все его дочерние компании, и об уровне потребления в разрезе разных категорий потребителей, что закреплено постановлением НКРЭКУ №1249 от 2015 года.Так что матчасть учите вы. Ну а то, что Нефтегаз ничего не добывает (или что вы имели в виду под "ничего не делает"?), это вообще перл недели.PS: и освойте пунктуацию, а потом уже лезьте в экономические дискуссии