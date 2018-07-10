"Дніпроазот" готовий відновити виробництво хлору

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АТ "Дніпроазот" готове відновити виробництво хлору, необхідного для роботи водоканалів, за умови погодження з Антимонопольним комітетом України (АМКУ) підвищення цін на таку продукцію, повідомила прес-служба підприємства.
r_skrypnik написав:почему монополист в такой чувствительной сфере является частной конторой?
Монополист ситуативный. Есть предприятия способные выпускать ту же продукцию, но снова вопрос цены. Раньше Днепразот работал на давальческом сырье и скидка на газ давала возможность отпускать продукцию дешевле. Теперь когда газ подорожал они не могут по той же цене отпускать продукцию, стоимость которой пока не дает повысить антимонопольный комитет. Если разрешат глядишь и другие зашевелятся на выпуск. Но дело тут еще и в политике. Проблема планомерно раскручивается еще с апреля, но теперь вместо того чтоб разрешить Днепразоту повысить цену на свою продукцию в кабмине рвутся закупать хлор у западных соседей в 3-4 раза дороже.
r_skrypnik написав:почему монополист в такой чувствительной сфере является частной конторой?
Потому что государству оно стало не нужно
... 60-е годы: развивается хлорное производство. Перерабатывая соли Артемовского месторождения, предприятие начало выпускать каустическую соду, жидкий хлор, хлорбензол, соляную кислоту. ... 1993 год – предприятие преобразуется в открытое акционерное общество «ДнепрАЗОТ», что увеличивает его самостоятельность и позволяет устанавливать отношения с партнерами на качественно новой основе. ...