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Які компенсації передбачені
в разі затримки або...

Які компенсації передбачені в разі затримки або...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:36

Які компенсації передбачені в разі затримки або...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ваш рейс затримали більше ніж на добу, вас мусять нагодувати, розмістити в готелі.

Дивися повний текст Які компенсації передбачені в разі затримки або скасування рейсу - поради юристів.
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