|
|
Які компенсації передбачені в разі затримки або...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:36
Пропонуємо до обговорення:
Якщо ваш рейс затримали більше ніж на добу, вас мусять нагодувати, розмістити в готелі.
Дивися повний текст Які компенсації передбачені в разі затримки або скасування рейсу - поради юристів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83248
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему