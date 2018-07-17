Про це Київський метрополітен написав у своєму Twitter-акаунті.
Дивися повний текст За день до подорожчання пасажири поповнили картки метро майже на 6 млн поїздок.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 15:53
За день до подорожчання пасажири поповнили картки метро...
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Дивися повний текст За день до подорожчання пасажири поповнили картки метро майже на 6 млн поїздок.
Додано: Вів 17 лип, 2018 16:04
Я бы назвал это доходом, а не прибылью, потому, что в перспективе это будет убыток, люди вместо нового тарифа будут неделю по старому ездить...
Додано: Вів 17 лип, 2018 16:51
а я еще в июне купил 3 карты и по 100 поездок пополнил. отдал жене...
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