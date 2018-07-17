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За день до подорожчання пасажири
поповнили картки метро...

За день до подорожчання пасажири поповнили картки метро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:53

За день до подорожчання пасажири поповнили картки метро...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Київський метрополітен написав у своєму Twitter-акаунті.

Дивися повний текст За день до подорожчання пасажири поповнили картки метро майже на 6 млн поїздок.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:53

Пора премию выписывать
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:04

Я бы назвал это доходом, а не прибылью, потому, что в перспективе это будет убыток, люди вместо нового тарифа будут неделю по старому ездить...
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:51

а я еще в июне купил 3 карты и по 100 поездок пополнил. отдал жене...
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:22

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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:27

Как киевлян заставили заплатить 2 млрд гривен олигарху Фуксу.

Причем, сумма в 2 млрд - это фиктивный долг перед фирмой-прокладкой, которого на самом деле нет.

Подробно

http://deniskazansky.com.ua/kak_kievlian_zastavili_zaplatit_2_vmlrd_oligarhu_fuksu/
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