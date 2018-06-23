Про це повідомив на брифінгу директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.
Дивися повний текст У Нацбанку розповіли, чи оновлять банкноти 50 і 200 грн.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 15:59
У Нацбанку розповіли, чи оновлять банкноти 50 і 200 грн
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Дивися повний текст У Нацбанку розповіли, чи оновлять банкноти 50 і 200 грн.
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:59
Подделывать банкноты 200 грн - просто смешно! Это всего лишь 7,5 долларов. Профессионалы-фальшивомонетчики подделывают баксы и евро. Гривна им не интересна.
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