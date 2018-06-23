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У Нацбанку розповіли, чи
оновлять банкноти 50 і 200 грн

У Нацбанку розповіли, чи оновлять банкноти 50 і 200 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:59

У Нацбанку розповіли, чи оновлять банкноти 50 і 200 грн

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив на брифінгу директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:59

Подделывать банкноты 200 грн - просто смешно! Это всего лишь 7,5 долларов. Профессионалы-фальшивомонетчики подделывают баксы и евро. Гривна им не интересна.
Obval_Defoltovich
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