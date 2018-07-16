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В Україні 95% доріг у стані,
який не відповідає нормам —...

В Україні 95% доріг у стані, який не відповідає нормам —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:25

В Україні 95% доріг у стані, який не відповідає нормам —...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший відсоток руйнування доріг в Україні спостерігається у чотирьох областях.

Дивися повний текст В Україні 95% доріг у стані, який не відповідає нормам — Укравтодор.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:25

Дорогой можно назвать направление Кривой Рог - Николаев!
ogust_ogibalov
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