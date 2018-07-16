|
|
В Україні 95% доріг у стані, який не відповідає нормам —...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лип, 2018 18:25
Пропонуємо до обговорення:
Найбільший відсоток руйнування доріг в Україні спостерігається у чотирьох областях.
Дивися повний текст В Україні 95% доріг у стані, який не відповідає нормам — Укравтодор
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83251
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 17 лип, 2018 18:25
Дорогой можно назвать направление Кривой Рог - Николаев!
-
ogust_ogibalov
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 17.07.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему