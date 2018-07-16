Найбільший відсоток руйнування доріг в Україні спостерігається у чотирьох областях.
Дивися повний текст В Україні 95% доріг у стані, який не відповідає нормам — Укравтодор.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 18:25
В Україні 95% доріг у стані, який не відповідає нормам —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні 95% доріг у стані, який не відповідає нормам — Укравтодор.
Додано: Сер 18 лип, 2018 01:11
Николаевская (Н-14, Н-11, Н-13, Н11)
Ну тут я даже спорить не стану, хоть сами признали, что двойная оппа-па
А вообще проблема решаемая:
- выбираем 12 самый плохих дорог в каждой области
- берем начальника, его зама, главного инженера и ответственного за данный участок (переменная величина) соответствующего облавтодора, садим их в машину типа "ваз" и
- каждую пятницу, после заката и до утра субботы, они ездят по этим дорогам туда-обратно.
Раз в месяц меняем им направление на новое, чтоб не привыкали к хорошему
Уверен - 95% быстро сократились бы до более приемлемых величин.
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