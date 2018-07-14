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На КМДА подали в суд через
підвищення тарифів на проїзд

На КМДА подали в суд через підвищення тарифів на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:11

На КМДА подали в суд через підвищення тарифів на проїзд

Пропонуємо до обговорення:
позивачі просять суд визнати протиправним та скасувати розпорядження КМДА.

Дивися повний текст На КМДА подали в суд через підвищення тарифів на проїзд.
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