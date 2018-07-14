RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На КМДА подали в суд через
підвищення тарифів на проїзд

На КМДА подали в суд через підвищення тарифів на проїзд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:11

На КМДА подали в суд через підвищення тарифів на проїзд

Пропонуємо до обговорення:
позивачі просять суд визнати протиправним та скасувати розпорядження КМДА.

Дивися повний текст На КМДА подали в суд через підвищення тарифів на проїзд.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83248
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:11

Красавцы !
Surfer
 
Повідомлень: 1210
З нами з: 14.11.13
Подякував: 65 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 23:25

  Surfer написав:Красавцы !

Не красавцы, а голубцы, в прямом смысле этого слова.
p_a_l
 
Повідомлень: 1164
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 23:36

Троллейбус не подорожал - талончик подорожал (с) Виталий Кличко
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 96
З нами з: 02.05.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 23:39

Re: На КМДА подали в суд через підвищення тарифів на проїзд

Уже пошёл вверх рост всех цен, уже второй раз за этот год дорожают газеты, самые дешёвые газеты стали дороже на гривну. Ожидается опять подорожание воды, телефона, все услуги, социальный хлеб пропал, его уже не завозят в ларьки.
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 525
З нами з: 24.11.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 01:05

  1007qwert написав:Уже пошёл вверх рост всех цен, уже второй раз за этот год дорожают газеты, самые дешёвые газеты стали дороже на гривну. Ожидается опять подорожание воды, телефона, все услуги, социальный хлеб пропал, его уже не завозят в ларьки.

"Я люблю футбол, потому что футбол есть", – просто сказал Кличко-мэр.

И вопросы, например о том, когда в кранах будет горячая вода? - скоро станут лаконичнее. Сначала до: - когда в кранах будет вода? А потом и...:

Зображення

Просто голосуем дальше за них :idea:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5457
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2715 раз.
Подякували: 1489 раз.
 
Профіль
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 44 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар
R2 » П'ят 13 лип, 2018 15:48
8 269
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 11:39
nittochca
Сьогодні в Києві подорожчав проїзд у пасажирському... 1, 2, 3, 4
R2 » Суб 14 лип, 2018 11:43
30 1582
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 09:38
Faceless
Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення... 1, 2
R2 » Пон 16 лип, 2018 09:13
12 598
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 19:22
vitali_kalinin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.