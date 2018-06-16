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Кияни продають поповнені за старими тарифами картки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лип, 2018 19:55
Пропонуємо до обговорення:
Кияни пропонують придбати картку, поповнену на 100 поїздок, за ціною в середньому від 500 до 560 грн.
Дивися повний текст Кияни продають поповнені за старими тарифами картки метро (фото)
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Додано: Вів 17 лип, 2018 19:55
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