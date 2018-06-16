Кияни пропонують придбати картку, поповнену на 100 поїздок, за ціною в середньому від 500 до 560 грн.
Дивися повний текст Кияни продають поповнені за старими тарифами картки метро (фото).
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Додано: Вів 17 лип, 2018 19:55
Кияни продають поповнені за старими тарифами картки...
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Дивися повний текст Кияни продають поповнені за старими тарифами картки метро (фото).
Додано: Вів 17 лип, 2018 22:57
Все это уже было, печаль. В мире уже летающие поезда, а здесь как в кино - каждый раз страна оказывается в одной и той же точке
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