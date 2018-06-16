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Кияни продають поповнені за
старими тарифами картки...

Кияни продають поповнені за старими тарифами картки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:55

Кияни продають поповнені за старими тарифами картки...

Пропонуємо до обговорення:
Кияни пропонують придбати картку, поповнену на 100 поїздок, за ціною в середньому від 500 до 560 грн.

Дивися повний текст Кияни продають поповнені за старими тарифами картки метро (фото).
R2
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Там, где хохол прошел, еврею делать нечего.
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 22:57

Все это уже было, печаль. В мире уже летающие поезда, а здесь как в кино - каждый раз страна оказывается в одной и той же точке
Moimir
 
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