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"Турбоатом" розпочав
виробництво конденсатора для...

"Турбоатом" розпочав виробництво конденсатора для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:41

"Турбоатом" розпочав виробництво конденсатора для...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість договору – 487,886 млн грн.

Дивися повний текст \"Турбоатом\" розпочав виробництво конденсатора для чергового блоку Запорізької АЕС.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:41

Здесь должны быть стоны про разваленную промышленность.
Sommer
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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