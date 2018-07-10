|
|
"Турбоатом" розпочав виробництво конденсатора для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лип, 2018 20:41
Пропонуємо до обговорення:
Вартість договору – 487,886 млн грн.
Дивися повний текст \"Турбоатом\" розпочав виробництво конденсатора для чергового блоку Запорізької АЕС
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83252
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 17 лип, 2018 20:41
Здесь должны быть стоны про разваленную промышленность.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2327
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 355 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 40 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|54
|3569
|
|
|6
|216
|
|
|13
|552
|