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"Турбоатом" розпочав
виробництво конденсатора для...

"Турбоатом" розпочав виробництво конденсатора для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:41

"Турбоатом" розпочав виробництво конденсатора для...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість договору – 487,886 млн грн.

Дивися повний текст \"Турбоатом\" розпочав виробництво конденсатора для чергового блоку Запорізької АЕС.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:41

Здесь должны быть стоны про разваленную промышленность.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 04:13

  Sommer написав:Здесь должны быть стоны про разваленную промышленность.


Звісно, Порошенко візьме цей конденсатор та відвезе собі на дачу. Ось таке зубожіння, геноцид та безперервна зрада.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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