Вартість договору – 487,886 млн грн.
Дивися повний текст \"Турбоатом\" розпочав виробництво конденсатора для чергового блоку Запорізької АЕС.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 20:41
"Турбоатом" розпочав виробництво конденсатора для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Турбоатом\" розпочав виробництво конденсатора для чергового блоку Запорізької АЕС.
Додано: Сер 18 лип, 2018 04:13
Звісно, Порошенко візьме цей конденсатор та відвезе собі на дачу. Ось таке зубожіння, геноцид та безперервна зрада.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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