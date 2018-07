"Турбоатом" розпочав виробництво конденсатора для...

Додано: Сер 18 лип, 2018 04:13

Sommer написав: Здесь должны быть стоны про разваленную промышленность. Здесь должны быть стоны про разваленную промышленность.



Звісно, Порошенко візьме цей конденсатор та відвезе собі на дачу. Ось таке зубожіння, геноцид та безперервна зрада. Звісно, Порошенко візьме цей конденсатор та відвезе собі на дачу. Ось таке зубожіння, геноцид та безперервна зрада.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda