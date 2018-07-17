При цьому шість членів правління заробили за минулий рік 127,7 млн грн.
Дивися повний текст Топ-менеджмент \"Нафтогазу\" за рік заробив 214 млн грн.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 06:39
Топ-менеджмент "Нафтогазу" за рік заробив 214 млн грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Топ-менеджмент \"Нафтогазу\" за рік заробив 214 млн грн.
Додано: Сер 18 лип, 2018 06:39
Неточність у статті. Не заробив, а так по "чесному" присвоїв. "Жити по новому".
Додано: Сер 18 лип, 2018 07:58
Re: топ
Хороший менеджер на дороге не валяется.
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