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Топ-менеджмент "Нафтогазу"
за рік заробив 214 млн грн

Топ-менеджмент "Нафтогазу" за рік заробив 214 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 06:39

Топ-менеджмент "Нафтогазу" за рік заробив 214 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
При цьому шість членів правління заробили за минулий рік 127,7 млн грн.

Дивися повний текст Топ-менеджмент \"Нафтогазу\" за рік заробив 214 млн грн.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 06:39

Неточність у статті. Не заробив, а так по "чесному" присвоїв. "Жити по новому".
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 07:58

Re: топ

Хороший менеджер на дороге не валяется.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 08:33

шо то дешево, однако, топ манагемент себя ценит
papazina
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:03

sal Это Вы, мистер Коболев?
r_skrypnik
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