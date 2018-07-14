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Внесок кожної області у зростання
економіки України, -...

Внесок кожної області у зростання економіки України, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:23

Внесок кожної області у зростання економіки України, -...

Пропонуємо до обговорення:
На другому місці за внеском в економіку – Вінницька область.

Дивися повний текст Внесок кожної області у зростання економіки України, - експерт (інфографіка).
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вчимо математику

[b]zРадио[/b] Не 0.25%, а 25%
Арифметика, шкільна програма.
viktor_palchyk
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