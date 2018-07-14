На другому місці за внеском в економіку – Вінницька область.
Дивися повний текст Внесок кожної області у зростання економіки України, - експерт (інфографіка).
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Додано: Сер 18 лип, 2018 09:23
Внесок кожної області у зростання економіки України, -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Внесок кожної області у зростання економіки України, - експерт (інфографіка).
Додано: Сер 18 лип, 2018 09:48
вчимо математику
[b]zРадио[/b] Не 0.25%, а 25%
Арифметика, шкільна програма.
Додано: Сер 18 лип, 2018 10:36
научитесь писать правильно заголовки
Вклад каждой области в рост экономики Украины , а изменение вклада по сравнению с 2013годом
это сравнительная характеристика ! сверху написанно таблици ВПЛИВ НА ЗМИНУ ВВП 2017 поривняно з 2013
а кто сейчас хочет строить что то в Луг и Дон областях )))) ??? вы смешные )))
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:32
Re: Внесок кожної області у зростання економіки України, -..
По Днепру - странно... всегда город был мощный развивающийся тянулся к Киеву.
По Львову и Ивано-Франковску - может там дело в миграции?
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