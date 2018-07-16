Так сказала директор Світового банку з питань України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.
Дивися повний текст Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому - Світовий банк.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 09:26
Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому - Світовий банк.
Додано: Сер 18 лип, 2018 09:49
ага не останавливайтесь, было 15%, сейчас 25% за чертой бедности, но у вас все получиться, вот только землю продайте и наступит рай...
Додано: Сер 18 лип, 2018 09:51
Я не знаю, как у западных спикеров хватает совести говорить, а у украинцев хватает ума верить в подобные глупости.
Противоречие же в одном предложении - в 2014 году до начала т.н. реформ, уровень жизни в Украине был выше, чем в 2018 в процессе их реализации. И при этом эти "реформы" нужно продолжать дальше. Звучит парадоксально, не так ли?
Но может региональный директор ВБ имел в виду другое - как только власть перестанет "реформировать", уровень жизни в Украине пойдет в гору :)
Это, конечно, шутка, потому что в его речи читается правильный месседж - продайте землю. Именно это в понимании Запада - конечная цель реформ в Украине, когда за макрофинансовую помощь власть будет рассчитываться банком сельхоз земель, а не пустыми обещаниями и демонизацией путина, как это происходит сегодня.
Еще порадовала фраза "когда в 2014 начался экономический кризис" - вот прям беспричинно начался, и все. Это никак не было связано с приходом новых людей к власти и их дейсвиями/бездействиями. Так и должен выражаться менеджер Всемирного банка, ага...
Додано: Сер 18 лип, 2018 10:01
Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
До реформ в этот период начался кризис (который еще не закончился), потому ничего парадоксального нет
Это бред а не меседж. Ни о какой продаже земли в обмен на макрофинансовую помощь речь не идет.
Кризис начался еще до прихода новых людей (если большинство из них вообще можно назвать новыми), это если вы случайно проспали весь 2014.
Додано: Сер 18 лип, 2018 10:07
Re: сон
Додано: Сер 18 лип, 2018 10:07
Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
Одначе вже чотири роки реформатори при владі, а ринок землі до сих пір не відкрили. І ліс до сих пір не дозволили експортувати. Хоча у російських прогнозах це чекали ще чотири роки тому. А якщо б це хотіли зробити на піку бідності населення, то це потрібно було б робити в 2015-2016-му.
Тут або у нас при владі такі патріоти, що бояться українську земельку кудись віддати, або мораторій цій владі вигідний, так як зараз вони її по заниженій ціні орендують.
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