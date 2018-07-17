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Бідних в Україні зараз більше,
ніж п'ять років тому -...

Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:26

Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

Пропонуємо до обговорення:
Так сказала директор Світового банку з питань України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

Дивися повний текст Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому - Світовий банк.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:33

А что говорят "покращувачі"?
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:49

ага не останавливайтесь, было 15%, сейчас 25% за чертой бедности, но у вас все получиться, вот только землю продайте и наступит рай...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:51

вони кажуть що ще не вечір
Ukrnalogi
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:51

Я не знаю, как у западных спикеров хватает совести говорить, а у украинцев хватает ума верить в подобные глупости.

Противоречие же в одном предложении - в 2014 году до начала т.н. реформ, уровень жизни в Украине был выше, чем в 2018 в процессе их реализации. И при этом эти "реформы" нужно продолжать дальше. Звучит парадоксально, не так ли?

Но может региональный директор ВБ имел в виду другое - как только власть перестанет "реформировать", уровень жизни в Украине пойдет в гору :)

Это, конечно, шутка, потому что в его речи читается правильный месседж - продайте землю. Именно это в понимании Запада - конечная цель реформ в Украине, когда за макрофинансовую помощь власть будет рассчитываться банком сельхоз земель, а не пустыми обещаниями и демонизацией путина, как это происходит сегодня.

Еще порадовала фраза "когда в 2014 начался экономический кризис" - вот прям беспричинно начался, и все. Это никак не было связано с приходом новых людей к власти и их дейсвиями/бездействиями. Так и должен выражаться менеджер Всемирного банка, ага...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:01

Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

  zРадио написав:Противоречие же в одном предложении - в 2014 году до начала т.н. реформ, уровень жизни в Украине был выше, чем в 2018 в процессе их реализации. И при этом эти "реформы" нужно продолжать дальше. Звучит парадоксально, не так ли?

До реформ в этот период начался кризис (который еще не закончился), потому ничего парадоксального нет
  zРадио написав:Это, конечно, шутка, потому что в его речи читается правильный месседж - продайте землю. Именно это в понимании Запада - конечная цель реформ в Украине, когда за макрофинансовую помощь власть будет рассчитываться банком сельхоз земель, а не пустыми обещаниями и демонизацией путина, как это происходит сегодня.

Это бред а не меседж. Ни о какой продаже земли в обмен на макрофинансовую помощь речь не идет.
  zРадио написав:Еще порадовала фраза "когда в 2014 начался экономический кризис" - вот прям беспричинно начался, и все. Это никак не было связано с приходом новых людей к власти и их дейсвиями/бездействиями.

Кризис начался еще до прихода новых людей (если большинство из них вообще можно назвать новыми), это если вы случайно проспали весь 2014.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:07

Re: сон

  Faceless написав:Кризис начался еще до прихода новых людей (если большинство из них вообще можно назвать новыми), это если вы случайно проспали весь 2014.

Тогда остается:
Дотационные Донбасс и Крым "отвалили" - должно стать лучше?
Война - она всему виновница?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:07

Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

Одначе вже чотири роки реформатори при владі, а ринок землі до сих пір не відкрили. І ліс до сих пір не дозволили експортувати. Хоча у російських прогнозах це чекали ще чотири роки тому. А якщо б це хотіли зробити на піку бідності населення, то це потрібно було б робити в 2015-2016-му.

Тут або у нас при владі такі патріоти, що бояться українську земельку кудись віддати, або мораторій цій владі вигідний, так як зараз вони її по заниженій ціні орендують.
socioniktest
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:11

Re: п'ять років

  socioniktest написав:у нас при владі такі патріоти, що бояться українську земельку кудись віддати, або мораторій цій владі вигідний, так як зараз вони її

Возможен вариант, что они/власть, просто не знают, чем обернется для них самих отмена моратория на продажу земли.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:21

Выгодно и ее географическое положение на перекрестке Европы и Азии.

В прибалтике тоже так было, пока РФ не начала в обход маршруты прокладывать.
Подозреваю, что и в Украине так будет. Непонятно только, кому это выгодно?
Можно, конечно, винить во всём Россию, но мне кажется это не так. Вернее не только Россия.
Востаннє редагувалось 27661 в Сер 18 лип, 2018 10:22, всього редагувалось 1 раз.
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