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Бідних в Україні зараз більше,
ніж п'ять років тому -...

Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:22

  sal написав:
  socioniktest написав:у нас при владі такі патріоти, що бояться українську земельку кудись віддати, або мораторій цій владі вигідний, так як зараз вони її

Возможен вариант, что они/власть, просто не знают, чем обернется для них самих отмена моратория на продажу земли.


При цьому їх теперішня ситуація цілком влаштовує. Депутат від нашого округу - агробарон. При цьому орендує землі у держави. Аграрний бізнес міцно переплівся з владою і фактично уже володіє землею(причому не потрібно виділяти додаткових коштів на її купівлю). Навіщо їм щось міняти? А людям будуть розказувати, що не дозволяють продаж землі, щоб її у народу іноземці не вкрали.
socioniktest
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:37

  Faceless написав:
  zРадио написав:Противоречие же в одном предложении - в 2014 году до начала т.н. реформ, уровень жизни в Украине был выше, чем в 2018 в процессе их реализации. И при этом эти "реформы" нужно продолжать дальше. Звучит парадоксально, не так ли?

До реформ в этот период начался кризис (который еще не закончился), потому ничего парадоксального нет
  zРадио написав:Это, конечно, шутка, потому что в его речи читается правильный месседж - продайте землю. Именно это в понимании Запада - конечная цель реформ в Украине, когда за макрофинансовую помощь власть будет рассчитываться банком сельхоз земель, а не пустыми обещаниями и демонизацией путина, как это происходит сегодня.

Это бред а не меседж. Ни о какой продаже земли в обмен на макрофинансовую помощь речь не идет.
  zРадио написав:Еще порадовала фраза "когда в 2014 начался экономический кризис" - вот прям беспричинно начался, и все. Это никак не было связано с приходом новых людей к власти и их дейсвиями/бездействиями.

Кризис начался еще до прихода новых людей (если большинство из них вообще можно назвать новыми), это если вы случайно проспали весь 2014.


Как говорил Лао Цзы: "короткое станет длинным, когда найдется короче". То есть все познается в сравнении.

В середине 2013 "разразился" такой кризис, спровоцированный торговой войной России, что годовой ВВП свели в +3%, а ВВП 2-го полугодия - в 0.

А в 2014 ВВП потерял, напомню, 27%, а в 2015 - еще 32%. К 2013 это, внимание, -50%!

Исключите Крым и зону АТО, и получите чуть более выгодную для себя, но всю ту же горькую картину: 2014/2013 -12%, 2015/2014 - 18%, 2015/2013 -28%!

Поэтому если беспристрастно посмотреть на цифры, то придется признать, что кризис - это 2014-2015 гг, а 2-я половина 2013 это так - легкое управляемая коррекция.

Также придется признать, что результатом кризиса 2014-2015 стали действия нынешней власти, поскольку мы уже исключили из анализа внешний фактор - отнятые Россией территории и эффект российской торговой войны.

Теперь по земле - ваша оценка не более справедлива, чем моя, поскольку речь о прогнозе.

Да, я считаю, что как только рынок земли либерализируют, она ТУТ ЖЕ станет предметом обмена, или залога по предоставляемой Западом помощи и кредитам.

Вы считаете по-другому - ок, время нас рассудит
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:41

Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

  zРадио написав:Да, я считаю, что как только рынок земли либерализируют, она ТУТ ЖЕ станет предметом обмена, или залога по предоставляемой Западом помощи и кредитам.


Так и есть, они сами ищут что им выгоднее отжать/выжать на то и указывают, туда и шатают планки. Мы вам денег - вы нам услуги по улучшению жизни у нас а потом денег еще раз с %. Кажись, Порох недавно сказал - у нас друг один остался США, а если вообще не будет друзей то мы и сами выберемся.
То есть они прекрасно это понимают. Хоть что-то.


Под услугами я имею ввиду не только продажа земли/леса но и экономические изменения... человеческие ресурсы. Что "такие реформы что все бегут"...
Juna
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:54

Кратковременные издержки реформирования.

В чем проблема? Два пальца об... Раздать всем нищебродам био-карточки и билет в Польшу. Для верности эффекта проконтролировать до границы. И вуаля!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:56

  zРадио написав:
  Faceless написав:
  zРадио написав:Противоречие же в одном предложении - в 2014 году до начала т.н. реформ, уровень жизни в Украине был выше, чем в 2018 в процессе их реализации. И при этом эти "реформы" нужно продолжать дальше. Звучит парадоксально, не так ли?

До реформ в этот период начался кризис (который еще не закончился), потому ничего парадоксального нет
  zРадио написав:Это, конечно, шутка, потому что в его речи читается правильный месседж - продайте землю. Именно это в понимании Запада - конечная цель реформ в Украине, когда за макрофинансовую помощь власть будет рассчитываться банком сельхоз земель, а не пустыми обещаниями и демонизацией путина, как это происходит сегодня.

Это бред а не меседж. Ни о какой продаже земли в обмен на макрофинансовую помощь речь не идет.
  zРадио написав:Еще порадовала фраза "когда в 2014 начался экономический кризис" - вот прям беспричинно начался, и все. Это никак не было связано с приходом новых людей к власти и их дейсвиями/бездействиями.

Кризис начался еще до прихода новых людей (если большинство из них вообще можно назвать новыми), это если вы случайно проспали весь 2014.


Также придется признать, что результатом кризиса 2014-2015 стали действия нынешней власти

Тобто війна, нехай і гібридна, з другою армією світу тут не при чому? Мені одному видається, що Зрадіо це реінкарнований сепаратист Аляк? :twisted:
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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