Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

Додано: Сер 18 лип, 2018 11:54

В чем проблема? Два пальца об... Раздать всем нищебродам био-карточки и билет в Польшу. Для верности эффекта проконтролировать до границы. И вуаля!

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.