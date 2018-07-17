плевать всем на запреты.
контрабандный лес вполне европу устраивает.
европу очень сильно устраивает коррумпированная Украина.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:46
Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
плевать всем на запреты.
контрабандный лес вполне европу устраивает.
европу очень сильно устраивает коррумпированная Украина.
Додано: Сер 18 лип, 2018 12:51
Не один раз уже заливал фото, как у нас стоят составы с лесом. Теперь в них только борта подняли, чтобы побольше зашло и не так видно было. Но как везли, так и везут. Видно все забыли, что лес нужно беречь - это история. На деревьях наши предки жили.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 18 лип, 2018 12:56
Re: в Україні
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