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Бідних в Україні зараз більше,
ніж п'ять років тому -...

Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:46

Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

  socioniktest написав:І ліс до сих пір не дозволили експортувати.

http://fakty.ua/275263-te-kto-nezakonno ... lav-bereza
плевать всем на запреты.
контрабандный лес вполне европу устраивает.
европу очень сильно устраивает коррумпированная Украина.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:51

  Pegasmaster написав:
  socioniktest написав:І ліс до сих пір не дозволили експортувати.

http://fakty.ua/275263-te-kto-nezakonno ... lav-bereza
плевать всем на запреты.
контрабандный лес вполне европу устраивает.
европу очень сильно устраивает коррумпированная Украина.

Не один раз уже заливал фото, как у нас стоят составы с лесом. Теперь в них только борта подняли, чтобы побольше зашло и не так видно было. Но как везли, так и везут. Видно все забыли, что лес нужно беречь - это история. На деревьях наши предки жили.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:56

Re: в Україні

  ruvex написав:везли, так и везут. Видно все забыли, что лес нужно беречь - это история. На деревьях наши предки

Услышал советский лозунг - сделай наоборот!
sal
 
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