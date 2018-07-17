Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

Додано: Сер 18 лип, 2018 14:18

Василь-Рівне написав: Тобто війна, нехай і гібридна, з другою армією світу тут не при чому? Мені одному видається, що Зрадіо це реінкарнований сепаратист Аляк? Тобто війна, нехай і гібридна, з другою армією світу тут не при чому? Мені одному видається, що Зрадіо це реінкарнований сепаратист Аляк?

А война России против нас не есть ответственностью новой власти? Какую дурость вы несете! Еще и с театрализованным удивлением - мол, посмотрите на него, о российской агресси то он и не вспомнил.Независимой Украине на 2014-й было 23 года, Путин у власти в России был 14 лет, и весь этот период Россия не нападала, а в 2014 ни с того ни с сего решилась?А может Россия подумала, что ей под боком не сильно нужны непредсказуемые марионетки США, чьи клерки прямым текстом говорят нашим первым лицам, кто из них какую должность займет (чему есть неопровержимые аудио-доказательства)?Или может, когда Россия уже решила атаковать, нужно было Крым защищать? Или военные ждали приказа от Януковича, который уже находился в Ростове, закопать немногочисленных зеленых человечков??За это инопланетяне в ответе??PS: я уже и Аляк, и Критикус. Ну-ну. Вы бы определилисьМне, конечно, приятно, не скрою. Первый точно предсказал кризис 2008 года (если я не напутал - давным-давно был форум "макропосиделки у Аляка", и ничего сепаратического я не помню), второй - технично размазывал наемных троллей. Но я это я, и писать буду, что думаю я!