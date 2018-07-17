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Бідних в Україні зараз більше,
ніж п'ять років тому -...

Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:46

Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

  socioniktest написав:І ліс до сих пір не дозволили експортувати.

http://fakty.ua/275263-te-kto-nezakonno ... lav-bereza
плевать всем на запреты.
контрабандный лес вполне европу устраивает.
европу очень сильно устраивает коррумпированная Украина.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:51

  Pegasmaster написав:
  socioniktest написав:І ліс до сих пір не дозволили експортувати.

http://fakty.ua/275263-te-kto-nezakonno ... lav-bereza
плевать всем на запреты.
контрабандный лес вполне европу устраивает.
европу очень сильно устраивает коррумпированная Украина.

Не один раз уже заливал фото, как у нас стоят составы с лесом. Теперь в них только борта подняли, чтобы побольше зашло и не так видно было. Но как везли, так и везут. Видно все забыли, что лес нужно беречь - это история. На деревьях наши предки жили.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:56

Re: в Україні

  ruvex написав:везли, так и везут. Видно все забыли, что лес нужно беречь - это история. На деревьях наши предки

Услышал советский лозунг - сделай наоборот!
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:18

  Василь-Рівне написав: Тобто війна, нехай і гібридна, з другою армією світу тут не при чому? Мені одному видається, що Зрадіо це реінкарнований сепаратист Аляк? :twisted:


А война России против нас не есть ответственностью новой власти? Какую дурость вы несете! Еще и с театрализованным удивлением - мол, посмотрите на него, о российской агресси то он и не вспомнил.

Независимой Украине на 2014-й было 23 года, Путин у власти в России был 14 лет, и весь этот период Россия не нападала, а в 2014 ни с того ни с сего решилась?

А может Россия подумала, что ей под боком не сильно нужны непредсказуемые марионетки США, чьи клерки прямым текстом говорят нашим первым лицам, кто из них какую должность займет (чему есть неопровержимые аудио-доказательства)?

Или может, когда Россия уже решила атаковать, нужно было Крым защищать? Или военные ждали приказа от Януковича, который уже находился в Ростове, закопать немногочисленных зеленых человечков??

За это инопланетяне в ответе??

PS: я уже и Аляк, и Критикус. Ну-ну. Вы бы определились :mrgreen: Мне, конечно, приятно, не скрою. Первый точно предсказал кризис 2008 года (если я не напутал - давным-давно был форум "макропосиделки у Аляка", и ничего сепаратического я не помню), второй - технично размазывал наемных троллей. Но я это я, и писать буду, что думаю я!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:29

Re: зависимости

  zРадио написав:Украине на 2014-й было 23 года, Путин у власти в России был 14 лет, и весь этот период Россия не нападала, а в 2014 ни с того ни с сего решилась

В данные периоды были еще Ющенко и Янукович.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:47

  sal написав:
  socioniktest написав:у нас при владі такі патріоти, що бояться українську земельку кудись віддати, або мораторій цій владі вигідний, так як зараз вони її

Возможен вариант, что они/власть, просто не знают, чем обернется для них самих отмена моратория на продажу земли.

Возможно более конкретно - опасаются последствий, а еще вероятнее просто "торгуются" до упора - что бы как можно больше у "заинтересованной стороны" вытянуть бонусов за это?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:50

  sal написав:
  ruvex написав:везли, так и везут. Видно все забыли, что лес нужно беречь - это история. На деревьях наши предки

Услышал советский лозунг - сделай наоборот!


Лозунг разумный ! Не дай Бог Украина станет благополучной и лидирующей в мире в промышленно-экономическом плане, какой она была в период членства в СССР. Главное - что б не было как в СССР!
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:00

Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

  socioniktest написав:Депутат від нашого округу - агробарон. При цьому орендує землі у держави. Аграрний бізнес міцно переплівся з владою і фактично уже володіє землею(причому не потрібно виділяти додаткових коштів на її купівлю). Навіщо їм щось міняти? А людям будуть розказувати, що не дозволяють продаж землі, щоб її у народу іноземці не вкрали.


Не згоден з вами. Агробізнес - це ще зовсім не погано. Це гарно! Що поганого ? Погано , коли почнуться спекуляції землею. Ото вже край .... А так поки ще нічого страшного. Навпаки - ще можно боротися за землю пересічним - бо вона не у приватній власності поки що. Я зовсім не зрозумів - за що боролися на Майдані КОНКРЕТНО. І як наші люди такі активні - то є за що поборотися - за землю. При обв"язковій умові - аренда землі для вирощування агрокультур.

Кому з українців зараз потрібна земля - той ще може боротися з агробаронами. А як же ? Інакше не буває.... За все потрібно боротися - зараз це ще можливо. А як буде земля у власності -то вже стане звсім не можливо. І все. Навіщо вам таке потрібно ? Ви вважаєте що в агробаронів немає коштів викупити землю ?! :mrgreen: Ви нас за дурних вважате ? Вони в кредит викуплять - ага....та потім обанкротять банк :lol: в нас це норма- накатана тропка - як з заводами робили. Тим більш, як ви кажете - воно усі пов"язані в одне коло. Що Україна отримає від продажу землі по ващму ? І що поганого для агробарона в цьому ? Він тільки виграє!


Погано, це продавати замлю, навіть приватизація сьоголні - це дерибан, поки банкет правлять агробарони - банкстери та інші дерибанщики.

Погано коли буде як з промисловістю. Обанкротять господарства - споганять землю - та стануть спекулювати землею, як зараз рештками заводів -які на металобрухт здають. Так вивозять верхній пласт коштовного чернозему у Германію та інше. Наприклад захоронення радіоактивних відходів власником землі, який отримає кошти та буде на них жити у Европі- Австріі, Німеччині- а можливо у США. А ми тут отруюватися будемо.
kalinavalera1
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