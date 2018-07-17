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Бідних в Україні зараз більше,
ніж п'ять років тому -...

Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:39

Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

  Faceless написав:отток капитала в связи с боевыми действиями и резким изменением расклада политсил - на динамику ВВП происходит не одномоментно, не за квартал и даже не а полугодие.

Ага - по підприємствам стіляють з гранатометів- а вони продовжують працювати та давати прибуток ?! Ще міркуюють рік чи два- тр
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:42

Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

  zРадио написав:А война России против нас не есть ответственностью новой власти? Какую дурость вы несете! Еще и с театрализованным удивлением - мол, посмотрите на него, о российской агресси то он и не вспомнил.

Независимой Украине на 2014-й было 23 года, Путин у власти в России был 14 лет, и весь этот период Россия не нападала, а в 2014 ни с того ни с сего решилась?

А может Россия подумала, что ей под боком не сильно нужны непредсказуемые марионетки США, чьи клерки прямым текстом говорят нашим первым лицам, кто из них какую должность займет (чему есть неопровержимые аудио-доказательства)?

Вывернули до полнейшего бреда.
Война началась с оккупации, и началась еще до появления "новой власти".
Возложить всю ответственность за агрессию на пострадавшую сторону - это вообще интересный ход. В вашем изложении, Украина виновата в том, что РФ решила захватить ее территории и финансировать террористов на востоке, потому что РФ не устраивала внутренняя политика Украины. Вы тут, собственно, банально оправдываете агрессию.
  ruvex написав:все изложенные аргументы, человеком, кем бы он ни был - абсолютно не расходятся с действительностью

Вырванные из контекста факты, и соответственно манипулятивно построенные на этом выводы.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:53

  Faceless написав:
  ruvex написав:все изложенные аргументы, человеком, кем бы он ни был - абсолютно не расходятся с действительностью

Вырванные из контекста факты, и соответственно манипулятивно построенные на этом выводы.

Даже если признать подобный аргумент, то приводимая контр-аргументация даже не заслуживает никакой критики.
Перелистайте незаангажировано, убедитесь сами.

п.с. То, что сейчас бедных больше, чем 5 лет назад - факт не оспоримый. Для этого даже не нужно снимать розовые очки или выглядывать из окна лимузина.
Их не осталось столько же, их не стало, не дай Бог, меньше. Вот и все факты.
А аргументы в том, что если бы эта власть предпринимала действия по оздоровлению страны, то за время своего правления сдвиг в этой сфере был бы иным и не пришлось бы уповать на папередников 5 летний давности.
К слову сказать, во власти за этот же период никто не стал беднее.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 18 лип, 2018 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:58

Faceless
  Faceless написав:Война ...... началась еще до появления "новой власти".Возложить всю ответственность за агрессию на пострадавшую сторону - это вообще интересный ход. В вашем изложении, Украина виновата в том, что РФ решила захватить ее территории



Украина и Россия - это территории. Они не могут быть "виноваты". А если это государства - то отвечают за политику и жизнь людей в этих странах не "Россия" и не "Украина" - а лидеры этих государств. Вы постоянно подменяете суть дискуссии и передергиваете смысл. Лидер России не обязан заботиться о качестве жизни украинцев. Ответственность за это на украинском президенте, который задолго до вхождения во власть - уже боролся и планировал это, и много лет находился уже у власти - хотя и не президентом, но в числе самых влиятельных политиков Украины был. И он вполне "свидомо" боролся за власть -значит знал ситуацию, не хуже чем вы, но боролся за власть - и выходит боролся за ухудшение жизни украинцев ? Так что давайте прямо указывать ответственных. Порошенко не катапультировался на трон из космоса. Наоборот он в Украине у власти уже лет 20.

Кстати - личная неприязнь и непримиримая вражда с Путиным у Пороха была давным давно - когда закрывали в России его заводы за "тосксичную кондитерку".И задолго до Януковича. Так что ваша мысль - что война началась на много раньше - в точку.

И это очень важно! Войны всегда бывали за рынки сбыта. А лично для Порошенко война с Путиным - это война за рынок сбыта - так она и начиналась в давние времена - только в начале война была "торговая". Тогда у Порошенко было на много меньше полномочий - не тогда еще не было войны государственной. И тогда все логично.

Если посмотреть на войну как "Украины и России" - тут война идет за потерю рынков сбыта и потерю экономических партнеров с обеих сторон. А так - не бывает. Это бред. Воюют отдают все - даже жизни - за возможность сбыта своих товаров. За потерю рынков сбыта воевать нет смысла. Это зрада.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 18 лип, 2018 16:22, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:11

  zРадио написав:Также придется признать, что результатом кризиса 2014-2015 стали действия нынешней власти, поскольку мы уже исключили из анализа внешний фактор - отнятые Россией территории и эффект российской торговой войны.


Врет ведь и не краснеет. Оказывается, надо всего лишь "исключить из анализа внешний фактор" - и война, начатая рашкой, уже никак не влияет на кризис.

Ловкость рук такая... правда за нее кое-где бьют. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:17

  Sommer написав:
  zРадио написав:Также придется признать, что результатом кризиса 2014-2015 стали действия нынешней власти, поскольку мы уже исключили из анализа внешний фактор - отнятые Россией территории и эффект российской торговой войны.


Врет ведь и не краснеет. Оказывается, надо всего лишь "исключить из анализа внешний фактор" - и война, начатая рашкой, уже никак не влияет на кризис.

Ловкость рук такая... правда за нее кое-где бьют. :mrgreen:


Читай выше - за бездействие во время оккупации Крыма зелеными человечками твоим боссам еще отвечать придется!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:26

Re: высоко

  zРадио написав:за бездействие во время оккупации Крыма зелеными человечками твоим боссам еще отвечать

Перед Богом. или еще перед кем?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:30

Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

  Sommer написав:Врет ведь и не краснеет. Оказывается, надо всего лишь "исключить из анализа внешний фактор" - и война, начатая рашкой, уже никак не влияет на кризис.

Войны бывают за рынки сбыта. А не наоборот. Разрыв резкий экономических отношений с Россией спровоцировал войну. Со стороны России этой война за рынок сбыта и экономическое пространство. Это заслуга Порошенко и его свиты. И это было логично и вполне предсказуемо - рвать и ломать общее экономическое пространство - дело болезненное в первую очередь для более слабой стороны, и конечно экономически для всех участников. Вопрос - кому и за чем это было нужно ? Ищи кому выгодно.

Тут нужно было торговаться в пользу нации и продвигаться микрошагами с позитивной динамикой - все просчитав наперед - а не рвать по живому с кровью общую экономику вплоть до полного ее уничтожения с потерями обоюдными. Но ведь для дерибана как раз и нужна разруха в стране и уничтожение всего , а вовсе не положительная экономическая динамика. Говорить что Порошенко якобы это не знал ?! И не понимал ?! Тот кто рвется во власть - должен понимать и знать за чем , а в итоге отвечать за результаты.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 18 лип, 2018 16:38, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:35

  Faceless написав:В экономике между началом влияния фактора и отражением результата на динамике ВВП всегда проходит немалый временной лаг, от квартала до пары лет.
Именно потому отражение - и торговых войн, и оккупации Крыма, и АТО, и потери контроля над частью территорий востока, и сильно возросшие в связи в военными действиями расходы на оборону, и влияние панических и негативных потребительских настроений и оттока капитала в связи с боевыми действиями и резким изменением расклада политсил - на динамику ВВП происходит не одномоментно, не за квартал и даже не а полугодие. Потому и все ваше заявление будто к концу 2013 были отыграны все последствия кризиса, начавшегося в этом году, несостоятельны, как и учет влияния потери Крыма, АТО, боевых действий только на 2014.
Это не к тому, что действующая власть типа безупречна - ни в коем случае. Но и возлагать именно на их действия все падение ВВП за 2014-2015 - тоже ошибка, и даже не просто ошибка, а скорее сознательная манипуляция.
Конечно теперешние ,,не виноватые,, и манипуляция. Один Пашинский голова комитета Верхвной Зрады своей подчиненной заявляет что ,,ты никто а у меня десять процентов ВВП,,. Сколько таких вылезших в князи из говна.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:37

Faceless

ответьте на несколько вопросов прежде, чем продолжим:

1) вы осуждаете агрессию США на Кубе 1960-2009, во время которой большая и сильная страна организовала морскую блокаду и торговое эмбарго маленького слабого островного государства?

2) связываете ли вы эту агрессию с приходом к власти в маленьком островном государстве, расположенном под боком США, в результате революции, послушных советских марионеток?

3) несут ли какую-либо ответстенность, и если несут, то какую, перед народом Кубы за все страдания и лишения, приченные американской агрессией, пост-революционные кубинские лидеры?

Пожалуйста, тезисно на ВСЕ 3 вопроса! Спасибо!
zРадио
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