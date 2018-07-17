Ага - по підприємствам стіляють з гранатометів- а вони продовжують працювати та давати прибуток ?! Ще міркуюють рік чи два- тр
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:39
Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
Ага - по підприємствам стіляють з гранатометів- а вони продовжують працювати та давати прибуток ?! Ще міркуюють рік чи два- тр
Додано: Сер 18 лип, 2018 15:42
Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
Вывернули до полнейшего бреда.
Война началась с оккупации, и началась еще до появления "новой власти".
Возложить всю ответственность за агрессию на пострадавшую сторону - это вообще интересный ход. В вашем изложении, Украина виновата в том, что РФ решила захватить ее территории и финансировать террористов на востоке, потому что РФ не устраивала внутренняя политика Украины. Вы тут, собственно, банально оправдываете агрессию.
Вырванные из контекста факты, и соответственно манипулятивно построенные на этом выводы.
Додано: Сер 18 лип, 2018 15:53
Даже если признать подобный аргумент, то приводимая контр-аргументация даже не заслуживает никакой критики.
Перелистайте незаангажировано, убедитесь сами.
п.с. То, что сейчас бедных больше, чем 5 лет назад - факт не оспоримый. Для этого даже не нужно снимать розовые очки или выглядывать из окна лимузина.
Их не осталось столько же, их не стало, не дай Бог, меньше. Вот и все факты.
А аргументы в том, что если бы эта власть предпринимала действия по оздоровлению страны, то за время своего правления сдвиг в этой сфере был бы иным и не пришлось бы уповать на папередников 5 летний давности.
К слову сказать, во власти за этот же период никто не стал беднее.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 18 лип, 2018 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 18 лип, 2018 15:58
Faceless
Украина и Россия - это территории. Они не могут быть "виноваты". А если это государства - то отвечают за политику и жизнь людей в этих странах не "Россия" и не "Украина" - а лидеры этих государств. Вы постоянно подменяете суть дискуссии и передергиваете смысл. Лидер России не обязан заботиться о качестве жизни украинцев. Ответственность за это на украинском президенте, который задолго до вхождения во власть - уже боролся и планировал это, и много лет находился уже у власти - хотя и не президентом, но в числе самых влиятельных политиков Украины был. И он вполне "свидомо" боролся за власть -значит знал ситуацию, не хуже чем вы, но боролся за власть - и выходит боролся за ухудшение жизни украинцев ? Так что давайте прямо указывать ответственных. Порошенко не катапультировался на трон из космоса. Наоборот он в Украине у власти уже лет 20.
Кстати - личная неприязнь и непримиримая вражда с Путиным у Пороха была давным давно - когда закрывали в России его заводы за "тосксичную кондитерку".И задолго до Януковича. Так что ваша мысль - что война началась на много раньше - в точку.
И это очень важно! Войны всегда бывали за рынки сбыта. А лично для Порошенко война с Путиным - это война за рынок сбыта - так она и начиналась в давние времена - только в начале война была "торговая". Тогда у Порошенко было на много меньше полномочий - не тогда еще не было войны государственной. И тогда все логично.
Если посмотреть на войну как "Украины и России" - тут война идет за потерю рынков сбыта и потерю экономических партнеров с обеих сторон. А так - не бывает. Это бред. Воюют отдают все - даже жизни - за возможность сбыта своих товаров. За потерю рынков сбыта воевать нет смысла. Это зрада.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 18 лип, 2018 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:11
Врет ведь и не краснеет. Оказывается, надо всего лишь "исключить из анализа внешний фактор" - и война, начатая рашкой, уже никак не влияет на кризис.
Ловкость рук такая... правда за нее кое-где бьют.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:17
Читай выше - за бездействие во время оккупации Крыма зелеными человечками твоим боссам еще отвечать придется!
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:26
Re: высоко
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:30
Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
Войны бывают за рынки сбыта. А не наоборот. Разрыв резкий экономических отношений с Россией спровоцировал войну. Со стороны России этой война за рынок сбыта и экономическое пространство. Это заслуга Порошенко и его свиты. И это было логично и вполне предсказуемо - рвать и ломать общее экономическое пространство - дело болезненное в первую очередь для более слабой стороны, и конечно экономически для всех участников. Вопрос - кому и за чем это было нужно ? Ищи кому выгодно.
Тут нужно было торговаться в пользу нации и продвигаться микрошагами с позитивной динамикой - все просчитав наперед - а не рвать по живому с кровью общую экономику вплоть до полного ее уничтожения с потерями обоюдными. Но ведь для дерибана как раз и нужна разруха в стране и уничтожение всего , а вовсе не положительная экономическая динамика. Говорить что Порошенко якобы это не знал ?! И не понимал ?! Тот кто рвется во власть - должен понимать и знать за чем , а в итоге отвечать за результаты.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 18 лип, 2018 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:35
Конечно теперешние ,,не виноватые,, и манипуляция. Один Пашинский голова комитета Верхвной Зрады своей подчиненной заявляет что ,,ты никто а у меня десять процентов ВВП,,. Сколько таких вылезших в князи из говна.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:37
Faceless
ответьте на несколько вопросов прежде, чем продолжим:
1) вы осуждаете агрессию США на Кубе 1960-2009, во время которой большая и сильная страна организовала морскую блокаду и торговое эмбарго маленького слабого островного государства?
2) связываете ли вы эту агрессию с приходом к власти в маленьком островном государстве, расположенном под боком США, в результате революции, послушных советских марионеток?
3) несут ли какую-либо ответстенность, и если несут, то какую, перед народом Кубы за все страдания и лишения, приченные американской агрессией, пост-революционные кубинские лидеры?
Пожалуйста, тезисно на ВСЕ 3 вопроса! Спасибо!
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