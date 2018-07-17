Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

Додано: Сер 18 лип, 2018 15:58

Faceless написав: Война ...... началась еще до появления "новой власти".Возложить всю ответственность за агрессию на пострадавшую сторону - это вообще интересный ход. В вашем изложении, Украина виновата в том, что РФ решила захватить ее территории Война ...... началась еще до появления "новой власти".Возложить всю ответственность за агрессию на пострадавшую сторону - это вообще интересный ход. В вашем изложении, Украина виновата в том, что РФ решила захватить ее территории

Украина и Россия - это территории. Они не могут быть "виноваты". А если это государства - то отвечают за политику и жизнь людей в этих странах не "Россия" и не "Украина" - а лидеры этих государств. Вы постоянно подменяете суть дискуссии и передергиваете смысл. Лидер России не обязан заботиться о качестве жизни украинцев. Ответственность за это на украинском президенте, который задолго до вхождения во власть - уже боролся и планировал это, и много лет находился уже у власти - хотя и не президентом, но в числе самых влиятельных политиков Украины был. И он вполне "свидомо" боролся за власть -значит знал ситуацию, не хуже чем вы, но боролся за власть - и выходит боролся за ухудшение жизни украинцев ? Так что давайте прямо указывать ответственных. Порошенко не катапультировался на трон из космоса. Наоборот он в Украине у власти уже лет 20.Кстати - личная неприязнь и непримиримая вражда с Путиным у Пороха была давным давно - когда закрывали в России его заводы за "тосксичную кондитерку".И задолго до Януковича. Так что ваша мысль - что война началась на много раньше - в точку.И это очень важно! Войны всегда бывали за рынки сбыта. А лично для Порошенко война с Путиным - это война за рынок сбыта - так она и начиналась в давние времена - только в начале война была "торговая". Тогда у Порошенко было на много меньше полномочий - не тогда еще не было войны государственной. И тогда все логично.Если посмотреть на войну как "Украины и России" - тут война идет за потерю рынков сбыта и потерю экономических партнеров с обеих сторон. А так - не бывает. Это бред. Воюют отдают все - даже жизни - за возможность сбыта своих товаров. За потерю рынков сбыта воевать нет смысла. Это зрада.