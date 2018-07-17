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Бідних в Україні зараз більше,
ніж п'ять років тому -...

Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123456>
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:39

Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

  Faceless написав:отток капитала в связи с боевыми действиями и резким изменением расклада политсил - на динамику ВВП происходит не одномоментно, не за квартал и даже не а полугодие.

Ага - по підприємствам стіляють з гранатометів- а вони продовжують працювати та давати прибуток ?! Ще міркуюють рік чи два- тр
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:42

Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

  zРадио написав:А война России против нас не есть ответственностью новой власти? Какую дурость вы несете! Еще и с театрализованным удивлением - мол, посмотрите на него, о российской агресси то он и не вспомнил.

Независимой Украине на 2014-й было 23 года, Путин у власти в России был 14 лет, и весь этот период Россия не нападала, а в 2014 ни с того ни с сего решилась?

А может Россия подумала, что ей под боком не сильно нужны непредсказуемые марионетки США, чьи клерки прямым текстом говорят нашим первым лицам, кто из них какую должность займет (чему есть неопровержимые аудио-доказательства)?

Вывернули до полнейшего бреда.
Война началась с оккупации, и началась еще до появления "новой власти".
Возложить всю ответственность за агрессию на пострадавшую сторону - это вообще интересный ход. В вашем изложении, Украина виновата в том, что РФ решила захватить ее территории и финансировать террористов на востоке, потому что РФ не устраивала внутренняя политика Украины. Вы тут, собственно, банально оправдываете агрессию.
  ruvex написав:все изложенные аргументы, человеком, кем бы он ни был - абсолютно не расходятся с действительностью

Вырванные из контекста факты, и соответственно манипулятивно построенные на этом выводы.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:53

  Faceless написав:
  ruvex написав:все изложенные аргументы, человеком, кем бы он ни был - абсолютно не расходятся с действительностью

Вырванные из контекста факты, и соответственно манипулятивно построенные на этом выводы.

Даже если признать подобный аргумент, то приводимая контр-аргументация даже не заслуживает никакой критики.
Перелистайте незаангажировано, убедитесь сами.

п.с. То, что сейчас бедных больше, чем 5 лет назад - факт не оспоримый. Для этого даже не нужно снимать розовые очки или выглядывать из окна лимузина.
Их не осталось столько же, их не стало, не дай Бог, меньше. Вот и все факты.
А аргументы в том, что если бы эта власть предпринимала действия по оздоровлению страны, то за время своего правления сдвиг в этой сфере был бы иным и не пришлось бы уповать на папередников 5 летний давности.
К слову сказать, во власти за этот же период никто не стал беднее.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 18 лип, 2018 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:11

  zРадио написав:Также придется признать, что результатом кризиса 2014-2015 стали действия нынешней власти, поскольку мы уже исключили из анализа внешний фактор - отнятые Россией территории и эффект российской торговой войны.


Врет ведь и не краснеет. Оказывается, надо всего лишь "исключить из анализа внешний фактор" - и война, начатая рашкой, уже никак не влияет на кризис.

Ловкость рук такая... правда за нее кое-где бьют. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:17

  Sommer написав:
  zРадио написав:Также придется признать, что результатом кризиса 2014-2015 стали действия нынешней власти, поскольку мы уже исключили из анализа внешний фактор - отнятые Россией территории и эффект российской торговой войны.


Врет ведь и не краснеет. Оказывается, надо всего лишь "исключить из анализа внешний фактор" - и война, начатая рашкой, уже никак не влияет на кризис.

Ловкость рук такая... правда за нее кое-где бьют. :mrgreen:


Читай выше - за бездействие во время оккупации Крыма зелеными человечками твоим боссам еще отвечать придется!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:26

Re: высоко

  zРадио написав:за бездействие во время оккупации Крыма зелеными человечками твоим боссам еще отвечать

Перед Богом. или еще перед кем?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:35

  Faceless написав:В экономике между началом влияния фактора и отражением результата на динамике ВВП всегда проходит немалый временной лаг, от квартала до пары лет.
Именно потому отражение - и торговых войн, и оккупации Крыма, и АТО, и потери контроля над частью территорий востока, и сильно возросшие в связи в военными действиями расходы на оборону, и влияние панических и негативных потребительских настроений и оттока капитала в связи с боевыми действиями и резким изменением расклада политсил - на динамику ВВП происходит не одномоментно, не за квартал и даже не а полугодие. Потому и все ваше заявление будто к концу 2013 были отыграны все последствия кризиса, начавшегося в этом году, несостоятельны, как и учет влияния потери Крыма, АТО, боевых действий только на 2014.
Это не к тому, что действующая власть типа безупречна - ни в коем случае. Но и возлагать именно на их действия все падение ВВП за 2014-2015 - тоже ошибка, и даже не просто ошибка, а скорее сознательная манипуляция.
Конечно теперешние ,,не виноватые,, и манипуляция. Один Пашинский голова комитета Верхвной Зрады своей подчиненной заявляет что ,,ты никто а у меня десять процентов ВВП,,. Сколько таких вылезших в князи из говна.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:37

Faceless

ответьте на несколько вопросов прежде, чем продолжим:

1) вы осуждаете агрессию США на Кубе 1960-2009, во время которой большая и сильная страна организовала морскую блокаду и торговое эмбарго маленького слабого островного государства?

2) связываете ли вы эту агрессию с приходом к власти в маленьком островном государстве, расположенном под боком США, в результате революции, послушных советских марионеток?

3) несут ли какую-либо ответстенность, и если несут, то какую, перед народом Кубы за все страдания и лишения, приченные американской агрессией, пост-революционные кубинские лидеры?

Пожалуйста, тезисно на ВСЕ 3 вопроса! Спасибо!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:45

Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

Ватноголовые всей толпой как на пересчет, повылазили воротить явную пропагандистскую чушь, впрочем как всегда.

Залог огромных проблем с экономикой был сделано прежней командой "профессионалов" - пор сути расейской агентуры, которая разворовывала страну что ясно видно по золотовалютным резервам - и не могло не аукнуться на экономическом состоянии страны. В аннексии Крыма в первую очередь виноваты тоже они - когда армией руководили персонажи с рос гражданством , по стути расейская агентура, после аннексии всем кагалом сбежав к свои хозяевам.

Именно война россии против Украины нанесла наибольший удар по экономике. Не случаянно на донбассе разрушали промышленную инфраструктуру , затопляли шахты, вывозили целые заводы в рашу. Цель была одна - нанести наибольший урон экономике Украины. Это явилось ничем иным как продолжением торговых газовых войн которые вела раша до начала войны 14 года.

Именнно раша первая начала резать экономические связи - вводила торговые эмбарго на украинскую продукцию - и ватные тролли и здесь пытаются переврать суть. Это не была цивилизованная борьба за рынки - это была именно захватническая война орды явно понимавшей что она проигрывает экономическую борьбу перед гораздо более продвинутыми западными рынками, куда вполне закономерно интергироваласть Украина. Именно от своего бессилия и была начата война 14 года. Так что уймитесь ватные троли со своими лживыми вбросами.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:57

  Surfer написав:Ватноголовые всей толпой как на пересчет, повылазили воротить явную пропагандистскую чушь, впрочем как всегда.

Залог огромных проблем с экономикой был сделано прежней командой "профессионалов" - пор сути расейской агентуры, которая разворовывала страну что ясно видно по золотовалютным резервам - и не могло не аукнуться на экономическом состоянии страны. В аннексии Крыма в первую очередь виноваты тоже они - когда армией руководили персонажи с рос гражданством , по стути расейская агентура, после аннексии всем кагалом сбежав к свои хозяевам.

Именно война россии против Украины нанесла наибольший удар по экономике. Не случаянно на донбассе разрушали промышленную инфраструктуру , затопляли шахты, вывозили целые заводы в рашу. Цель была одна - нанести наибольший урон экономике Украины. Это явилось ничем иным как продолжением торговых газовых войн которые вела раша до начала войны 14 года.

Именнно раша первая начала резать экономические связи - вводила торговые эмбарго на украинскую продукцию - и ватные тролли и здесь пытаются переврать суть. Это не была цивилизованная борьба за рынки - это была именно захватническая война орды явно понимавшей что она проигрывает экономическую борьбу перед гораздо более продвинутыми западными рынками, куда вполне закономерно интергироваласть Украина. Именно от своего бессилия и была начата война 14 года. Так что уймитесь ватные троли со своими лживыми вбросами.


А что раша разбомбила, вывезла и затопила в 22 областях, в которые не вторгалась, что они по итогам 2017 вышли всего на 72% валового производства от уровня 2013?

Дадим возможность ответить "не-троллю с ясной головой", в отличии от ватноголовых, окруживших его со всех сторон :mrgreen:
zРадио
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