Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

Додано: Сер 18 лип, 2018 16:45

Ватноголовые всей толпой как на пересчет, повылазили воротить явную пропагандистскую чушь, впрочем как всегда.



Залог огромных проблем с экономикой был сделано прежней командой "профессионалов" - пор сути расейской агентуры, которая разворовывала страну что ясно видно по золотовалютным резервам - и не могло не аукнуться на экономическом состоянии страны. В аннексии Крыма в первую очередь виноваты тоже они - когда армией руководили персонажи с рос гражданством , по стути расейская агентура, после аннексии всем кагалом сбежав к свои хозяевам.



Именно война россии против Украины нанесла наибольший удар по экономике. Не случаянно на донбассе разрушали промышленную инфраструктуру , затопляли шахты, вывозили целые заводы в рашу. Цель была одна - нанести наибольший урон экономике Украины. Это явилось ничем иным как продолжением торговых газовых войн которые вела раша до начала войны 14 года.



Именнно раша первая начала резать экономические связи - вводила торговые эмбарго на украинскую продукцию - и ватные тролли и здесь пытаются переврать суть. Это не была цивилизованная борьба за рынки - это была именно захватническая война орды явно понимавшей что она проигрывает экономическую борьбу перед гораздо более продвинутыми западными рынками, куда вполне закономерно интергироваласть Украина. Именно от своего бессилия и была начата война 14 года. Так что уймитесь ватные троли со своими лживыми вбросами.