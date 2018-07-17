Ага - по підприємствам стіляють з гранатометів- а вони продовжують працювати та давати прибуток ?! Ще міркуюють рік чи два- тр
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:39
Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
Ага - по підприємствам стіляють з гранатометів- а вони продовжують працювати та давати прибуток ?! Ще міркуюють рік чи два- тр
Додано: Сер 18 лип, 2018 15:42
Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
Вывернули до полнейшего бреда.
Война началась с оккупации, и началась еще до появления "новой власти".
Возложить всю ответственность за агрессию на пострадавшую сторону - это вообще интересный ход. В вашем изложении, Украина виновата в том, что РФ решила захватить ее территории и финансировать террористов на востоке, потому что РФ не устраивала внутренняя политика Украины. Вы тут, собственно, банально оправдываете агрессию.
Вырванные из контекста факты, и соответственно манипулятивно построенные на этом выводы.
Додано: Сер 18 лип, 2018 15:53
Даже если признать подобный аргумент, то приводимая контр-аргументация даже не заслуживает никакой критики.
Перелистайте незаангажировано, убедитесь сами.
п.с. То, что сейчас бедных больше, чем 5 лет назад - факт не оспоримый. Для этого даже не нужно снимать розовые очки или выглядывать из окна лимузина.
Их не осталось столько же, их не стало, не дай Бог, меньше. Вот и все факты.
А аргументы в том, что если бы эта власть предпринимала действия по оздоровлению страны, то за время своего правления сдвиг в этой сфере был бы иным и не пришлось бы уповать на папередников 5 летний давности.
К слову сказать, во власти за этот же период никто не стал беднее.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 18 лип, 2018 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:11
Врет ведь и не краснеет. Оказывается, надо всего лишь "исключить из анализа внешний фактор" - и война, начатая рашкой, уже никак не влияет на кризис.
Ловкость рук такая... правда за нее кое-где бьют.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:17
Читай выше - за бездействие во время оккупации Крыма зелеными человечками твоим боссам еще отвечать придется!
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:26
Re: высоко
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:35
Конечно теперешние ,,не виноватые,, и манипуляция. Один Пашинский голова комитета Верхвной Зрады своей подчиненной заявляет что ,,ты никто а у меня десять процентов ВВП,,. Сколько таких вылезших в князи из говна.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:37
Faceless
ответьте на несколько вопросов прежде, чем продолжим:
1) вы осуждаете агрессию США на Кубе 1960-2009, во время которой большая и сильная страна организовала морскую блокаду и торговое эмбарго маленького слабого островного государства?
2) связываете ли вы эту агрессию с приходом к власти в маленьком островном государстве, расположенном под боком США, в результате революции, послушных советских марионеток?
3) несут ли какую-либо ответстенность, и если несут, то какую, перед народом Кубы за все страдания и лишения, приченные американской агрессией, пост-революционные кубинские лидеры?
Пожалуйста, тезисно на ВСЕ 3 вопроса! Спасибо!
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:45
Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
Ватноголовые всей толпой как на пересчет, повылазили воротить явную пропагандистскую чушь, впрочем как всегда.
Залог огромных проблем с экономикой был сделано прежней командой "профессионалов" - пор сути расейской агентуры, которая разворовывала страну что ясно видно по золотовалютным резервам - и не могло не аукнуться на экономическом состоянии страны. В аннексии Крыма в первую очередь виноваты тоже они - когда армией руководили персонажи с рос гражданством , по стути расейская агентура, после аннексии всем кагалом сбежав к свои хозяевам.
Именно война россии против Украины нанесла наибольший удар по экономике. Не случаянно на донбассе разрушали промышленную инфраструктуру , затопляли шахты, вывозили целые заводы в рашу. Цель была одна - нанести наибольший урон экономике Украины. Это явилось ничем иным как продолжением торговых газовых войн которые вела раша до начала войны 14 года.
Именнно раша первая начала резать экономические связи - вводила торговые эмбарго на украинскую продукцию - и ватные тролли и здесь пытаются переврать суть. Это не была цивилизованная борьба за рынки - это была именно захватническая война орды явно понимавшей что она проигрывает экономическую борьбу перед гораздо более продвинутыми западными рынками, куда вполне закономерно интергироваласть Украина. Именно от своего бессилия и была начата война 14 года. Так что уймитесь ватные троли со своими лживыми вбросами.
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:57
А что раша разбомбила, вывезла и затопила в 22 областях, в которые не вторгалась, что они по итогам 2017 вышли всего на 72% валового производства от уровня 2013?
Дадим возможность ответить "не-троллю с ясной головой", в отличии от ватноголовых, окруживших его со всех сторон
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