Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

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kalinavalera1 написав:Разрыв резкий экономических отношений с Россией спровоцировал войну. Со стороны России этой война за рынок сбыта и экономическое пространство. Это заслуга Порошенко и его свиты.
Надо понимать, Вы считаете, что и дальше надо было оставаться колонией недоимперии - ах, простите, рынком сбыта? К тому же, сокращение товарооборота было как раз следствием российской агрессии, причина же которой была не экономика, а политика. Для россии важно продвижение химеры "русского мира", ради которой она жертвует экономикой - и своей, и соседей; ради которой ведет войны - не только в Украине, но чуть не по всему миру, не только в реальном, но и виртуальном пространстве (и Ваши посты - лучший пример последнего). Возможно, для кого-то было бы допустимой (для Вас, судя по всему, желанной) платой принять все предлагаемые прелести русского мира - от царепоклонста до полного неуважения прав отдельного человека в обмен на возможность остаться "рынком сбыта". Но к большому Вашему сожалению есть и те, для кого, несмотря на все проблемы, более подходящим оказывается работать, а не ожидать подачек от агрессора. Так что сделайте со своим "пукин, прииди" то, чего я не могу посоветовать по правилам этого форума.
По поводу Кубы, ватноголовым тоже отвечу, - это один из ярких примеров того что бывает куда приходит кремль со своим уставом и боеголовками. То же самое можно наблюдать на примере прочих "друзей москвы" - северной кореи, венесуэлы, зимбабве, абхазии , лднр и прочих им подобных ущербных марионеток. С другой стороны есть альтернативный великолепный пример , за которым не надо далеко через океан ходить - балтийские республики, которые точно так же были в свое время в ареоле "единого рынка" совка , но благодаря тому что удачно и раньше всех вырвались оттуда с интеграцией в европейсик ерынки , результат на лицо - уровень зарплат и ВВП выше чем в самой раше с ее нефтегазовыми достатками. Этим уже проторенным странами из постсоветского пространства решила пойти и Украина - но тут раша решила "не пущать" и начать войну - вот и все. И не надо нам тут вашу люльку из методичек на уши вешать.
Востаннє редагувалось Surfer в Сер 18 лип, 2018 17:12, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:1) вы осуждаете агрессию США на Кубе 1960-2009, во время которой большая и сильная страна организовала морскую блокаду и торговое эмбарго маленького слабого островного государства?
2) связываете ли вы эту агрессию с приходом к власти в маленьком островном государстве, расположенном под боком США, в результате революции, послушных советских марионеток?
3) несут ли какую-либо ответстенность, и если несут, то какую, перед народом Кубы за все страдания и лишения, приченные американской агрессией, пост-революционные кубинские лидеры?
Пожалуйста, тезисно на ВСЕ 3 вопроса! Спасибо!
1. Была организована блокада сателлита СССР, а не "маленького слабого островного государства" 2,3. Да И именно поэтому надо приложить немалые усилия, чтобы оказаться подальше от главного источника проблем, о котором Вы постеснялись упомянуть, - от СССР и его последыша - россии, которые никогда и никому не принесли ничего хорошего: ни Восточной Европе, ни Прибалтике, ни Украине, ни Сирии - никому.
Surfer написав:По поводу Кубы, ватноголовым тоже отвечу, - это один из ярких примеров того что бывает куда приходит кремль со своим уставом и боеголовками. То же самое можно наблюдать на примере прочих "друзей москвы" - северной кореи, венесуэлы, зимбабве, абхазии , лднр и прочих им подобных ущербных марионеток. С другой стороны есть альтернативный великолепный пример , за которым не надо далеко через океан ходить - балтийские республики, которые точно так же были в свое время в ареоле "единого рынка" совка , но благодаря тому что удачно и раньше всех вырвались оттуда с интеграцией в европейсик ерынки , результат на лицо - уровень зарплат и ВВП выше чем в самой раше с ее нефтегазовыми достатками. И не надо нам тут вашу люльку из методичек на уши вешать.
Я так понял, вы оправдали американскую агрессию против Кубы. Поздравляю что-ли - вы теперь в клубе тех, кого называете ватноголовыми, потому что автоматом вы оправдали российскую агрессию против Украины.
Тем не менее, вы умудрились еще и соврать при этом.
Россия имеет схожий уровень ВВП и зарплат с прибалтами - чуть ниже, чем с Литве и Эстонии, и чуть выше, чем в Латвии. Держите ссылку и изучайте:
zРадио написав:А вот по демографии... говорящей о перспективах развития государства...
Следуя Вашей логике, наиболее перспективными окажутся страны Африки. Из россии не разъезжаются, в основном, по одной причине - неспособности или нежелания изучения иностранного языка и отсутствие конкурентных квалификаций. Потому что, если говорить не о москве, а об оккупированной ею россии, то уровень жизни окажется весьма далеким от Ваших надежд, а поводов для эмиграции - в избытке.
Surfer написав:По поводу Кубы, ватноголовым тоже отвечу, - это один из ярких примеров того что бывает куда приходит кремль со своим уставом и боеголовками. То же самое можно наблюдать на примере прочих "друзей москвы" - северной кореи, венесуэлы, зимбабве, абхазии , лднр и прочих им подобных ущербных марионеток. С другой стороны есть альтернативный великолепный пример , за которым не надо далеко через океан ходить - балтийские республики, которые точно так же были в свое время в ареоле "единого рынка" совка , но благодаря тому что удачно и раньше всех вырвались оттуда с интеграцией в европейсик ерынки , результат на лицо - уровень зарплат и ВВП выше чем в самой раше с ее нефтегазовыми достатками. И не надо нам тут вашу люльку из методичек на уши вешать.
Я так понял, вы оправдали американскую агрессию против Кубы. Поздравляю что-ли - вы теперь в клубе тех, кого называете ватноголовыми, потому что автоматом вы оправдали российскую агрессию против Украины.
А причем тут кубинская блокада с рашкинской войной против Украины? США устроило аннексию часть Кубы?
Или в методичке попалась страница "у них негров линчуют"?
zРадио написав:Россия имеет схожий уровень ВВП и зарплат с прибалтами - чуть ниже, чем с Литве и Эстонии, и чуть выше, чем в Латвии. Держите ссылку и изучайте:
И смотрим - 3 маленьких страны, не имеющих запасов нефти и газа (да и вообще практически не имеющие полезных ископаемых), не имеющих площадей для масштабного сельского хозяйства, не имевших серьезной промышленности после развала совка...
Эти три страны живут лучше, чем "энергетическая сверхдержава".
Surfer написав:По поводу Кубы, ватноголовым тоже отвечу, - это один из ярких примеров того что бывает куда приходит кремль со своим уставом и боеголовками. То же самое можно наблюдать на примере прочих "друзей москвы" - северной кореи, венесуэлы, зимбабве, абхазии , лднр и прочих им подобных ущербных марионеток. С другой стороны есть альтернативный великолепный пример , за которым не надо далеко через океан ходить - балтийские республики, которые точно так же были в свое время в ареоле "единого рынка" совка , но благодаря тому что удачно и раньше всех вырвались оттуда с интеграцией в европейсик ерынки , результат на лицо - уровень зарплат и ВВП выше чем в самой раше с ее нефтегазовыми достатками. И не надо нам тут вашу люльку из методичек на уши вешать.
Я так понял, вы оправдали американскую агрессию против Кубы. Поздравляю что-ли - вы теперь в клубе тех, кого называете ватноголовыми, потому что автоматом вы оправдали российскую агрессию против Украины.
А причем тут кубинская блокада с рашкинской войной против Украины? США устроило аннексию часть Кубы?
Или в методичке попалась страница "у них негров линчуют"?
zРадио написав:Россия имеет схожий уровень ВВП и зарплат с прибалтами - чуть ниже, чем с Литве и Эстонии, и чуть выше, чем в Латвии. Держите ссылку и изучайте:
И смотрим - 3 маленьких страны, не имеющих запасов нефти и газа (да и вообще практически не имеющие полезных ископаемых), не имеющих площадей для масштабного сельского хозяйства, не имевших серьезной промышленности после развала совка...
Эти три страны живут лучше, чем "энергетическая сверхдержава".
И ссылки на бложеки, причем один из них беларуский? Ну-ну.
Еще +1, я так понимаю? Вот это день - сегодня целых 3 патриота (мнящих себя таковыми) показали свои истинное лицо, оправдав российскую агрессию!
Видите ли, можно найти хоть тысячу различий в инструментах агрессии, но в причинах и целях вы не сможете оправдать блокаду Кубы американцами и одновременно не оправдать агрессию России в отношении Украины.
А вот я наоборот - осуждаю! И агрессию американцев на Кубе, и агрессию россиян в Украине. Но при этом желаю всем учить историю, и выносить из нее уроки - как Куба поплатилась за попытку разместить под боком США советские базы, так Украина поплатиться (к несчастью, уже начала) за попытку разместить под боком России американские.
PS: в белорусском "бложике" данные Европола. Просто, чтобы легче было вам воспринимать, дал русскоязычныц источник. Вот держите англоязычный. Блумбергу верите, или тоже кремлевская пропаганда?
zРадио написав:1) вы осуждаете агрессию США на Кубе 1960-2009, во время которой большая и сильная страна организовала морскую блокаду и торговое эмбарго маленького слабого островного государства?
Данный пример притянут за уши, но впрочем чего бы не ответить. Я не могу ни осуждать ни поддерживать данную "агрессию" попросту потому, что это не агрессия. США не оккупировали территорий Кубы. Не вводили войск на ее территорию. Сама Куба при поддержке СССР участвовала в вооруженных конфликтах, поддерживала всякого рода марксистских маргиналов в Африке и Латинской Америке, в самой Кубе процветали политические репрессии и оттуда массово валили эмигранты в те же США. Устраивает ответ? А уж тем более никаких параллелей с РФ тут проводить нет оснований.
zРадио написав:2) связываете ли вы эту агрессию с приходом к власти в маленьком островном государстве, расположенном под боком США, в результате революции, послушных советских марионеток?
Как я расписал выше, это не агрессия. А эмбарго связано было много с чем.
zРадио написав:3) несут ли какую-либо ответстенность, и если несут, то какую, перед народом Кубы за все страдания и лишения, приченные американской агрессией, пост-революционные кубинские лидеры?
И опять таки, ввиду отсутствия агрессии как таковой, вопрос неуместен. Ответственность они несут в первую очередь за страдания и лишения, которые причинили сами, собственной политикой, деструктивной и безо всяких эмбарго.
ответьте на несколько вопросов прежде, чем продолжим:
1) вы осуждаете агрессию США на Кубе 1960-2009, во время которой большая и сильная страна организовала морскую блокаду и торговое эмбарго маленького слабого островного государства?
2) связываете ли вы эту агрессию с приходом к власти в маленьком островном государстве, расположенном под боком США, в результате революции, послушных советских марионеток?
3) несут ли какую-либо ответстенность, и если несут, то какую, перед народом Кубы за все страдания и лишения, приченные американской агрессией, пост-революционные кубинские лидеры?
Пожалуйста, тезисно на ВСЕ 3 вопроса! Спасибо!
Вопрос не ко мне, но с Вашего разрешения: 1. да; 2. да; 3. по-одесски, вопросом на вопрос - А Вы уверены, "что страдания и лишения" кубинского народа были бы меньше, если бы революции не было?
Ещё вопрос к Вам - верно ли я Вас понимаю, что относительно малая страна не может сама определять свою внутреннюю жизнь, т.к. это может затрагивать интересы великих (или, по крайней мере, бОльших) держав? И второе - великая (или просто бОльшая) держава имеет полное право на применение военной силы к меньшей державе, если её что-то не устраивает во внешней или внутр. политике этой меньшей державы? (При этом в меньшей державе не нарушены ни общепризнанные права человека, ни какие-то другие вещи, признанные мировым сообществом).