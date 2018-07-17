Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

Додано: Сер 18 лип, 2018 17:01

kalinavalera1 написав: Разрыв резкий экономических отношений с Россией спровоцировал войну. Со стороны России этой война за рынок сбыта и экономическое пространство. Это заслуга Порошенко и его свиты. Разрыв резкий экономических отношений с Россией спровоцировал войну. Со стороны России этой война за рынок сбыта и экономическое пространство. Это заслуга Порошенко и его свиты.

Надо понимать, Вы считаете, что и дальше надо было оставаться колонией недоимперии - ах, простите, рынком сбыта? К тому же, сокращение товарооборота было как раз следствием российской агрессии, причина же которой была не экономика, а политика. Для россии важно продвижение химеры "русского мира", ради которой она жертвует экономикой - и своей, и соседей; ради которой ведет войны - не только в Украине, но чуть не по всему миру, не только в реальном, но и виртуальном пространстве (и Ваши посты - лучший пример последнего). Возможно, для кого-то было бы допустимой (для Вас, судя по всему, желанной) платой принять все предлагаемые прелести русского мира - от царепоклонста до полного неуважения прав отдельного человека в обмен на возможность остаться "рынком сбыта". Но к большому Вашему сожалению есть и те, для кого, несмотря на все проблемы, более подходящим оказывается работать, а не ожидать подачек от агрессора. Так что сделайте со своим "пукин, прииди" то, чего я не могу посоветовать по правилам этого форума.