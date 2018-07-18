Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

Додано: Сер 18 лип, 2018 18:45

ЛАД написав: zРадио написав: Faceless



ответьте на несколько вопросов прежде, чем продолжим:



1) вы осуждаете агрессию США на Кубе 1960-2009, во время которой большая и сильная страна организовала морскую блокаду и торговое эмбарго маленького слабого островного государства?



2) связываете ли вы эту агрессию с приходом к власти в маленьком островном государстве, расположенном под боком США, в результате революции, послушных советских марионеток?



3) несут ли какую-либо ответстенность, и если несут, то какую, перед народом Кубы за все страдания и лишения, приченные американской агрессией, пост-революционные кубинские лидеры?



Пожалуйста, тезисно на ВСЕ 3 вопроса! Спасибо! ответьте на несколько вопросов прежде, чем продолжим:1) вы осуждаете агрессию США на Кубе 1960-2009, во время которой большая и сильная страна организовала морскую блокаду и торговое эмбарго маленького слабого островного государства?2) связываете ли вы эту агрессию с приходом к власти в маленьком островном государстве, расположенном под боком США, в результате революции, послушных советских марионеток?3) несут ли какую-либо ответстенность, и если несут, то какую, перед народом Кубы за все страдания и лишения, приченные американской агрессией, пост-революционные кубинские лидеры?Пожалуйста, тезисно на ВСЕ 3 вопроса! Спасибо!



Вопрос не ко мне, но с Вашего разрешения:

1. да;

2. да;

3. по-одесски, вопросом на вопрос - А Вы уверены, "что страдания и лишения" кубинского народа были бы меньше, если бы революции не было?



Ещё вопрос к Вам - верно ли я Вас понимаю, что относительно малая страна не может сама определять свою внутреннюю жизнь, т.к. это может затрагивать интересы великих (или, по крайней мере, бОльших) держав? И второе - великая (или просто бОльшая) держава имеет полное право на применение военной силы к меньшей державе, если её что-то не устраивает во внешней или внутр. политике этой меньшей державы? (При этом в меньшей державе не нарушены ни общепризнанные права человека, ни какие-то другие вещи, признанные мировым сообществом). Вопрос не ко мне, но с Вашего разрешения:1. да;2. да;3. по-одесски, вопросом на вопрос - А Вы уверены, "что страдания и лишения" кубинского народа были бы меньше, если бы революции не было?Ещё вопрос к Вам - верно ли я Вас понимаю, что относительно малая страна не может сама определять свою внутреннюю жизнь, т.к. это может затрагивать интересы великих (или, по крайней мере, бОльших) держав? И второе - великая (или просто бОльшая) держава имеет полное право на применение военной силы к меньшей державе, если её что-то не устраивает во внешней или внутр. политике этой меньшей державы? (При этом в меньшей державе не нарушены ни общепризнанные права человека, ни какие-то другие вещи, признанные мировым сообществом).

А я так понял, что вопросы как раз ко мне, а не Faceless?Относительно малая страна не может сама определять свою внутреннюю жизнь, т.к. это может затрагивать интересы больших держав - нет, не может, хотя должна мочь с позиции вселенской справедливости и права. Возможно, когда то мир к этому придет, когда станет более цивилизованным. Также возможно, что где-то в глубине цивилизованной Западной Европы это уже встречается, но точно не по соседству с Россией, США и КитаемБольшая держава имеет полное право на применение силы к меньшей державе, если ее что-то не устраивает в политике этой меньшей державы - не имеет такого права ни юридически, ни с позиции вселенской справедливости, и тем не менее применяет его, не опасаясь ни реакции мирового сообщества, ни ответных мерPS: Faceless, с вами дискуссии не получится, потому что мы расходимся прямо на берегу. Вы считаете, что эти случаи не похожи, я же считаю, что они идентичны. Уверен, что вы не искренни и кривите душой, но поделать с этим ничего не могу