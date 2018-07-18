Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

Додано: Сер 18 лип, 2018 19:12

Surfer написав: Именно война россии против Украины нанесла наибольший удар по экономике. Не случаянно на донбассе разрушали промышленную инфраструктуру , затопляли шахты, вывозили целые заводы в рашу. Цель была одна - нанести наибольший урон экономике Украины. Это явилось ничем иным как продолжением торговых газовых войн которые вела раша до начала войны 14 года. Именно война россии против Украины нанесла наибольший удар по экономике. Не случаянно на донбассе разрушали промышленную инфраструктуру , затопляли шахты, вывозили целые заводы в рашу. Цель была одна - нанести наибольший урон экономике Украины. Это явилось ничем иным как продолжением торговых газовых войн которые вела раша до начала войны 14 года.

Называя их Даунбассом, убыточным регионом и предлагая оградиться от них колючей проволокой. Что ж, сбылось, война Украины с Донбассом. В которой этот зигующий режим неплохо наживается на контрабанде (из-за нее даже войны меж патриотами возникают), поставках боеприпасов (по бумаге одно, а на деле в разы меньше - отсюда и периодические бухи-бахи на складах) и оружия (скорые, бронетехника, славный миномет "Молот", который после серии выстрелов самоликвидируется вместе с расчетом).А землю, действительно, давно пора точечно продавать по реальной рыночной цене западным инвесторам в счет погашения внешнего долга. Допустим, должна Украина погасить $3 ярда по внешнему долгу, например, по тем же кредитам США - на эту сумму по рыночной стоимости рассчитываемся землей с высокотехнологичными агрофирмами Штатов, что даст новые технологии, рабочие места с достойной оплатой и дальнейшие инвестиции с перспективными рынками сбыта.Бо, если сразу полностью открыть рынок земли, получится как с дармовой приватизацией предприятий в 90-х коломойскими, пинчуками, ахметовыми и пр. - ни развития, ни инвестиций, ни новых технологий - одни дотации из бюджета да вывод прибыли в оффшоры.