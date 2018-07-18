Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
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zРадио написав:....... Еще +1, я так понимаю? Вот это день - сегодня целых 3 патриота (мнящих себя таковыми) показали свои истинное лицо, оправдав российскую агрессию!
Видите ли, можно найти хоть тысячу различий в инструментах агрессии, но в причинах и целях вы не сможете оправдать блокаду Кубы американцами и одновременно не оправдать агрессию России в отношении Украины.
Тут Вы правы.
А вот я наоборот - осуждаю! И агрессию американцев на Кубе, и агрессию россиян в Украине. Но при этом желаю всем учить историю, и выносить из нее уроки - как Куба поплатилась за попытку разместить под боком США советские базы, так Украина поплатиться (к несчастью, уже начала) за попытку разместить под боком России американские.
А вот тут передёргиваете. Куба разместила советские ракеты, а Украина пока что даже не думала о размещении американских (во всяком случае, хоть на мало-мальски официальном уровне, а не на уровне болтовни каких-нибудь безответственных деятелей).
Вы кое что упустили. Я не просто так указал годы агрессии - в 1960-м на Кубе советских ракет не было даже в самых дальних уголках мозга Хрущева. А агрессия США - была.
Начало агрессии - реакция на революцию и приход к власти, мягко говоря, нелояльных. Как в случаи Кубы, так и в случае Украины... И тот уровень российской агрессии, который сейчас ощущает на себе Украина, - цветочки по сравнению с тем, что учудит Россия, если дело дойдет до американских ракет (надеюсь все-таки этого избежать, либо находиться очень далеко от эпицентра событий)
Surfer написав:Именно война россии против Украины нанесла наибольший удар по экономике. Не случаянно на донбассе разрушали промышленную инфраструктуру , затопляли шахты, вывозили целые заводы в рашу. Цель была одна - нанести наибольший урон экономике Украины. Это явилось ничем иным как продолжением торговых газовых войн которые вела раша до начала войны 14 года.
Называя их Даунбассом, убыточным регионом и предлагая оградиться от них колючей проволокой. Что ж, сбылось, война Украины с Донбассом. В которой этот зигующий режим неплохо наживается на контрабанде (из-за нее даже войны меж патриотами возникают), поставках боеприпасов (по бумаге одно, а на деле в разы меньше - отсюда и периодические бухи-бахи на складах) и оружия (скорые, бронетехника, славный миномет "Молот", который после серии выстрелов самоликвидируется вместе с расчетом).
А землю, действительно, давно пора точечно продавать по реальной рыночной цене западным инвесторам в счет погашения внешнего долга. Допустим, должна Украина погасить $3 ярда по внешнему долгу, например, по тем же кредитам США - на эту сумму по рыночной стоимости рассчитываемся землей с высокотехнологичными агрофирмами Штатов, что даст новые технологии, рабочие места с достойной оплатой и дальнейшие инвестиции с перспективными рынками сбыта.
Бо, если сразу полностью открыть рынок земли, получится как с дармовой приватизацией предприятий в 90-х коломойскими, пинчуками, ахметовыми и пр. - ни развития, ни инвестиций, ни новых технологий - одни дотации из бюджета да вывод прибыли в оффшоры.
zРадио написав:А вот я наоборот - осуждаю! И агрессию американцев на Кубе, и агрессию россиян в Украине. Но при этом желаю всем учить историю, и выносить из нее уроки - как Куба поплатилась за попытку разместить под боком США советские базы, так Украина поплатиться (к несчастью, уже начала) за попытку разместить под боком России американские.
Для такого пафоса хорошо бы знать две вещи: 1. Санкции против Кубы были введены не за "попытку разместить под боком США советские базы", а за то, что революционеры грабанули, в смысле "национализировали" американское имущество. 2. В Украине не было никаких попыток разместить под боком России американские базы. Не надо тут повторять рашкинскую пропаганду.
Если кто и размещал недавно американские базы - так это была как раз РФ.
zРадио написав:PS: в белорусском "бложике" данные Европола. Просто, чтобы легче было вам воспринимать, дал русскоязычныц источник. Вот держите англоязычный. Блумбергу верите, или тоже кремлевская пропаганда?
zРадио написав:А вот я наоборот - осуждаю! И агрессию американцев на Кубе, и агрессию россиян в Украине. Но при этом желаю всем учить историю, и выносить из нее уроки - как Куба поплатилась за попытку разместить под боком США советские базы, так Украина поплатиться (к несчастью, уже начала) за попытку разместить под боком России американские.
Для такого пафоса хорошо бы знать две вещи: 1. Санкции против Кубы были введены не за "попытку разместить под боком США советские базы", а за то, что революционеры грабанули, в смысле "национализировали" американское имущество. 2. В Украине не было никаких попыток разместить под боком России американские базы. Не надо тут повторять рашкинскую пропаганду.
Если кто и размещал недавно американские базы - так это была как раз РФ.
zРадио написав:PS: в белорусском "бложике" данные Европола. Просто, чтобы легче было вам воспринимать, дал русскоязычныц источник. Вот держите англоязычный. Блумбергу верите, или тоже кремлевская пропаганда?
И... статья на блумберге отличается от вышеприведенных бложиков. Странно, да?
Ты невнимателен, как всегда!
На пост выше посмотри - я там как раз АКЦЕНТИРУЮ, что агрессия США против Кубы началась сразу после революции, завершившейся в 1959 взятием Гаваны, а не после попытки размещения советских ракет в 1962.
Дальше ты лжешь, а точнее намеренно неверно расставляешь акценты - не американское имущество национализировали после победы Кастро, а ВСЕ имущество национализировали, что было лозунгом и целью коммунистической революции, которая, как ты прекрасно знаешь и молчишь, во ВСЕХ СТРАНАХ, ГДЕ ПОБЕЖДАЛА, проводила национализацию ВСЕГО!
Поэтому "национализация американского имущества" - такой же предлог для агрессии США, как и "распятие русскоязычных мальчиков" - предлог для России.