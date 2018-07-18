Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

Додано: Сер 18 лип, 2018 20:42

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Честно говоря, несколько надоела тема. Самое интересное, что в 2014-15 я считался чуть ли не "упоротым", а теперь несколько чудаков пытаются объявить меня "наёмником Путина" и "украинофобом".Беда таких дискуссий в сегодняшней Украине - излишняя политизированность и попытки сходу объявить оппонента врагом. Такое происходит даже на вроде бы экономических сайтах. Яркий пример недавняя история с темой, поднятой альяком, когда даже не попытавшись понять, о чём он говорит его объявили врагом Украины с выводом "чемодан, вокзал, Россия".Так же происходит в этой теме - обе стороны забывают об элементарной объективности и ударяются в крайности. Одна сторона обвиняет во всём Россию, не видя (или не желая признавать) наших ошибок, другая сторона начинает доказывать, что во всём виновата Украина вообще и её руководство в частности.Подробно писать не буду, как сказал, надоело и лень. Только несколько замечаний.1. Похоже, обвинители "нынешних" забыли о ситуации 2013. Тогда на валютной ветке все, кому не лень, писали о ухудшающейся экономич. ситуации и предрекали грядущую девальвацию. Когда она произошла, почему-то многие забыли об этом и начали обвинять исключительно РФ. Другое дело, что без "дружеской помощи" девальвация не была бы такой сильной. С другой стороны, при революционной смене власти очень часты негаразды в экономике.2. Обвинители "нынешних", а вы не забыли, что после "попередныкив" у нас в ЗВР церковной мыши нечем было поживиться? Что фактически Украина пережила дефолт? Его назвали "реструктуризацией", но сути это не меняет. И в этом виноваты отнюдь не "нынешние".3. Да, бедность у нас растёт, и поляризация общества по уровню доходов, по-видимому, только увеличивается. Но многие проблемы, в частности, с ценами на газ и эл.-энергию назревали даже не годами, а десятилетиями. Гос-во давно отказалось от установления и жёсткого регулирования цен на бензин - и никаких проблем нет. Точно так же надо было давно поступить с газом и эл.-энергией. Хотя эта реформа заметно сложнее. Но к её решению даже не приступали. Дождались пока нарыв назрел и прорвался. Теперь это, действительно, огромная проблема, кот. очень сложно решить.Точно так же и с пенс. фондом, и с банковской системой, и с рядом др. вопросов.Всё это назревало очень давно.4. Обвинителям "нынешних", отрицающим вину и влияние РФ на сегодняшние украинские негаразды, не стоит забывать ещё об одном.Все годы независимости мы об армии не особо думали, денег выделяли крайне мало и фактически разрушали армию. Подчеркну, это происходило не только при Януковиче.Сегодня приходится догонять упущенное за четверть века и выделять на армию огромные про нашим меркам средства. Называется цифра, при том что Трамп ругается с богатыми странами Запада, чтобы они выделяли5. При всём сказанном вина "нынешних" достаточно велика. Только не надо возлагать всю вину на Порошенко, как это часто делают. Не меньшая, а, по-моему, даже бОльшая вина на Раде, кот.выбрали. Посмотрите на качество наших депутатов. Большинству из них я бы не доверил ведение своих домашних дел, а мы доверили им целую страну.Ладно, я не беру 2014, пусть даже исключим половину 2015-го там была масса других проблем из-за РФ. Но с середины 2015-го ситуация более-менее стабилизировалась. За 3 года можно было бы сделать гораздо больше Все реформы продвигаются с огромным трудом и фактически ни одна до конца не доведена.6. По ситуации с российской агрессией. Вопрос с Крымом, думаю всем понятно, завис, мягко говоря, очень надолго. С Донбассом несколько проще, но тоже, похоже, решится не завтра. Причём, не совсем понятно, станет ли после этого хорошо или хотя бы лучше. Потребуются огромные средства на восстановление. Выделит ли их Запад, не уверен. На репарации от РФ рассчитывать, по меньшей мере, по-моему, наивно. + отношения между жителями Донбасса и остальной Украины ...На мой взгляд, сегодня стоило бы отвлечься от этих проблем внутри страны (продолжая усилия на международном уровне). Постоянное муссирование этих вопросов внутри страны помогает многим наживаться на войне, а многим политикам оправдывать войной неважную экономич. ситуацию и не особо стараться её улучшить.7. Не стоит надеяться, что завтра мы начнём жить лучше. Никакие реформы не улучшают жизнь сразу, наоборот, сначала ситуация ухудшается. Та же Польша, кот. часто приводят в пример, начинала с "шоковой терапии", и поляки тогда сильно пищали.Тем не менее, если мы хотим улучшений хотя бы в будущем, реформы проводить необходимо, и чем быстрее и решительнее, тем лучше. К сожалению, как раз этого и не хватает.Можно было бы написать ещё много, но хватит.Призываю всех к большей объективности и отказаться от дворового подхода "наших бьют!".Сейчас меня начнут, скорее всего, долбать с обеих сторон.И "-" за этот пост, если бы они были на форуме, я бы заработал кучу.Прошу прощения за некоторую возможную сумбурность, но действительно надоело.