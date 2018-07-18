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Бідних в Україні зараз більше,
ніж п'ять років тому -...

Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:50

  holovlov написав:.........
- в 60-х ВВП СССР было больше ВВП США
.....

Это Вы откуда взяли :?:
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:53

Да, пожалуй, я напрасно тратил время на написание поста.
Деритесь, ребятки, дальше.
Давно известно, крайности сходятся.
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:02

ЛАД

Да, был не прав, сравнил динамику роста, а не значения.
ВВП СССР в 60-х был около 60% от ВВП США.
П.С. Спасибо за развернутый пост выше, приятно было читать.
holovlov
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:08

Sommer

А майданные вожди не "национализировали" украинский долг перед Россией? Еще со сцены майдана, вообще-то начали, если тебе память изменяет.

А США сами в лице Министерства Юстиции насчитали в 1972 своих убытков от национализации на Кубе аж 1.9 млрд долларов.

На сегодня это не сильно больше, чем невозвращенный кредит 3 млрд долларов с процентами.

Но тебе лишь бы языком почесать. Прикинулся шлангом, и лепит что попало. Если бы в мире не было прецедентов, созданных США/при поддержки США и в части аннексий территорий, и в части гибридных войн, твой бог путин обкакался бы лезть в Украину, даже временно возглавляемую сектантом Турчиновым
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:19

  holovlov написав:ЛАД

Да, был не прав, сравнил динамику роста, а не значения.
ВВП СССР в 60-х был около 60% от ВВП США.
П.С. Спасибо за развернутый пост выше, приятно было читать.

По темпам да.
Смешно сейчас вспомнить, как в детстве считал через сколько лет мы догоним Америку.
Правда, дата каждый раз отодвигалась всё дальше. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:21

  zРадио написав:Я не знаю, как у западных спикеров хватает совести говорить, а у украинцев хватает ума верить в подобные глупости.

Противоречие же в одном предложении - в 2014 году до начала т.н. реформ, уровень жизни в Украине был выше, чем в 2018 в процессе их реализации. И при этом эти "реформы" нужно продолжать дальше. Звучит парадоксально, не так ли?

Но может региональный директор ВБ имел в виду другое - как только власть перестанет "реформировать", уровень жизни в Украине пойдет в гору :)

Это, конечно, шутка, потому что в его речи читается правильный месседж - продайте землю. Именно это в понимании Запада - конечная цель реформ в Украине, когда за макрофинансовую помощь власть будет рассчитываться банком сельхоз земель, а не пустыми обещаниями и демонизацией путина, как это происходит сегодня.

Еще порадовала фраза "когда в 2014 начался экономический кризис" - вот прям беспричинно начался, и все. Это никак не было связано с приходом новых людей к власти и их дейсвиями/бездействиями. Так и должен выражаться менеджер Всемирного банка, ага...


А на россии в 2014 году начался кризис тоже благодаря пришедшей у нас власти? Вот это мы крутые :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:27

  zРадио написав:...........
Если бы в мире не было прецедентов, созданных США/при поддержки США и в части аннексий территорий, и в части гибридных войн, твой бог путин обкакался бы лезть в Украину, даже временно возглавляемую сектантом Турчиновым

Бросьте.
Ни США, ни России никакие прецеденты не нужны. Так же, как и всю историю человечества. Агрессор всегда находит оправдание, даже если это чистая демагогия или провокация. Гитлер находил оправдание и аншлюсу Австрии, и захвату Чехии, и войне с Польшей. И прецеденты не нужны были.
"Сила есть, ума не надо".
Не разговаривать с budivelnik"ом :!:
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:29

  zРадио написав:Sommer

А майданные вожди не "национализировали" украинский долг перед Россией? Еще со сцены майдана, вообще-то начали, если тебе память изменяет.


А можно подробнее, как именно "майданные вожди" "национализировали" украинский долг? Распиши подробнее - кто и как и что именно национализировал.

  zРадио написав:А США сами в лице Министерства Юстиции насчитали в 1972 своих убытков от национализации на Кубе аж 1.9 млрд долларов.

На сегодня это не сильно больше, чем невозвращенный кредит 3 млрд долларов с процентами.


1 доллар в 1972-м - это 6 долларов в 2018-м.
https://www.saving.org/inflation/inflation.php?amount=1&year=1972
Т.е. почти 12 миллиардов не сильно больше 3-х? Крутая у тебя математика.

  zРадио написав:Но тебе лишь бы языком почесать. Прикинулся шлангом, и лепит что попало. Если бы в мире не было прецедентов, созданных США/при поддержки США и в части аннексий территорий, и в части гибридных войн, твой бог путин обкакался бы лезть в Украину, даже временно возглавляемую сектантом Турчиновым


Ну во-первых, не надо так явно подставляться с "сектантом Турчиновым". Мы все знаем, кто такое использует. :mrgreen:
Во-вторых, какие именно территории США аннексировало военным путем за последние 50 лет?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:31

  ЛАД написав:
  holovlov написав:ЛАД

Да, был не прав, сравнил динамику роста, а не значения.
ВВП СССР в 60-х был около 60% от ВВП США.
П.С. Спасибо за развернутый пост выше, приятно было читать.

По темпам да.
Смешно сейчас вспомнить, как в детстве считал через сколько лет мы догоним Америку.
Правда, дата каждый раз отодвигалась всё дальше. :)


Нужно было в другую сторону смотреть, не в ту, где Америка убегала, а в ту, в которой коммунизм наступал.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:42

Re: Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

  zРадио написав:А вот я наоборот - осуждаю! И агрессию американцев на Кубе, и агрессию россиян в Украине. Но при этом желаю всем учить историю, и выносить из нее уроки - как Куба поплатилась за попытку разместить под боком США советские базы, так Украина поплатиться (к несчастью, уже начала) за попытку разместить под боком России американские.

Учить уроки истории надо. Особенно тот, как Вы сами заметили, что ссср/россия могут создавать проблемы хоть ближним, хоть дальним. В рамках Европы, во всяком случае, россия есть абсолютное зло, минимизация влияния которого стоит в числе наиболее насущных задач. Впрочем, помянутая Вами История дает не только уроки, но и расставляет, мало-помалу, все по своим местам. Когда россию начнут разбирать на запчасти (и первый в очереди - Китай), не только союзников, но и просто сожалетелей у нее не будет. Об этом она сама хорошо позаботилась.
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