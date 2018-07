Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

Додано: Сер 18 лип, 2018 22:39

Бросьте.

Ни США, ни России никакие прецеденты не нужны. Так же, как и всю историю человечества. Агрессор всегда находит оправдание, даже если это чистая демагогия или провокация. Гитлер находил оправдание и аншлюсу Австрии, и захвату Чехии, и войне с Польшей. И прецеденты не нужны были.

Бросьте.Ни США, ни России никакие прецеденты не нужны. Так же, как и всю историю человечества. Агрессор всегда находит оправдание, даже если это чистая демагогия или провокация. Гитлер находил оправдание и аншлюсу Австрии, и захвату Чехии, и войне с Польшей. И прецеденты не нужны были."Сила есть, ума не надо".

Вы знаете, в этом вопросе могу и вашу позицию принять. Это все сослагательное наклонение - что ваша мысль, что моя. Но я допускаю, что Путину и не нужны были прецеденты Голанских Высот и Косово (Sommer, ау?), чтобы отжать Крым. Они сыграли ему на руку во внешней риторике, но могли быть и не определяющими.Sommer, еще тебе - крайне плохому знатоку истории. Список довоенных аннексий США больше экрана моего ноутбука. Самые известные из них - Техас и Гаваии.Но и после войны есть чем "похвастать" - Пуэрто-Рико (1952 - по сегодня, в 2012 году пуэрориканцы, о ужас, на референдуме, о ужас, 70%-ами голосов проголовали за присоединение к США) и более 200 островов т.н. Trust Territories of the Pacific Islands (c 1947 по 1978-83)