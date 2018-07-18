Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
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zРадио написав:А вот я наоборот - осуждаю! И агрессию американцев на Кубе, и агрессию россиян в Украине. Но при этом желаю всем учить историю, и выносить из нее уроки - как Куба поплатилась за попытку разместить под боком США советские базы, так Украина поплатиться (к несчастью, уже начала) за попытку разместить под боком России американские.
Учить уроки истории надо. Особенно тот, как Вы сами заметили, что ссср/россия могут создавать проблемы хоть ближним, хоть дальним. В рамках Европы, во всяком случае, россия есть абсолютное зло, минимизация влияния которого стоит в числе наиболее насущных задач. Впрочем, помянутая Вами История дает не только уроки, но и расставляет, мало-помалу, все по своим местам. Когда россию начнут разбирать на запчасти (и первый в очереди - Китай), не только союзников, но и просто сожалетелей у нее не будет. Об этом она сама хорошо позаботилась.
Так вот если бы эти уроки истории учили рвущиеся во власть проходимцы, Украину из сферы влияния России вывели бы еще в 1990-х, когда та своей Чечней занималась, и не до нас было.
Но этого не сделали! А в 2014 уже нельзя было - недвусмысленный намек был дан еще в 2007 в Мюнхене, сразу после которого (2008) последовала Грузия.
Так что не нужно говорить МНЕ об уроках истории. Я их правильно понимаю и трактую. Говорите неучам в высших чиновничьих креслах!
Следующего шанса вывести Украину из зоны влияния России ждать не менее 15 лет!
какие именно территории США аннексировало военным путем за последние 50 лет?
А они пошли по более продвитому пути. Проще сменить режим с помощью одураченного населения и купленных СМИ. Содержать территорию такой колонии не нужно, а купоны стричь можно. Действительно. Достойно восхищения.
zРадио написав:........... Если бы в мире не было прецедентов, созданных США/при поддержки США и в части аннексий территорий, и в части гибридных войн, твой бог путин обкакался бы лезть в Украину, даже временно возглавляемую сектантом Турчиновым
Бросьте. Ни США, ни России никакие прецеденты не нужны. Так же, как и всю историю человечества. Агрессор всегда находит оправдание, даже если это чистая демагогия или провокация. Гитлер находил оправдание и аншлюсу Австрии, и захвату Чехии, и войне с Польшей. И прецеденты не нужны были. "Сила есть, ума не надо".
Вы знаете, в этом вопросе могу и вашу позицию принять. Это все сослагательное наклонение - что ваша мысль, что моя. Но я допускаю, что Путину и не нужны были прецеденты Голанских Высот и Косово (Sommer, ау?), чтобы отжать Крым. Они сыграли ему на руку во внешней риторике, но могли быть и не определяющими.
Sommer, еще тебе - крайне плохому знатоку истории. Список довоенных аннексий США больше экрана моего ноутбука. Самые известные из них - Техас и Гаваии.
Но и после войны есть чем "похвастать" - Пуэрто-Рико (1952 - по сегодня, в 2012 году пуэрориканцы, о ужас, на референдуме, о ужас, 70%-ами голосов проголовали за присоединение к США) и более 200 островов т.н. Trust Territories of the Pacific Islands (c 1947 по 1978-83)
какие именно территории США аннексировало военным путем за последние 50 лет?
А они пошли по более продвитому пути. Проще сменить режим с помощью одураченного населения и купленных СМИ. Содержать территорию такой колонии не нужно, а купоны стричь можно. Действительно. Достойно восхищения.
Т.е. примеров нету, рашистский карго-культовый подход "а чо тут такого, все так делают" не работает.
ЧТД.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
zРадио написав:Но я допускаю, что Путину и не нужны были прецеденты Голанских Высот и Косово (Sommer, ау?), чтобы отжать Крым. Они сыграли ему на руку во внешней риторике, но могли быть и не определяющими.
(задумчиво) Вот когда упоминают якобы "прецеденты" аннексии Крыма, что это - откровенные заблуждения или пропихивание рашкинской пропаганды?
zРадио написав:Sommer, еще тебе - крайне плохому знатоку истории. Список довоенных аннексий США больше экрана моего ноутбука. Самые известные из них - Техас и Гаваии.
Что именно было аннексированы военным путем за последние 50 лет? Техас или Гавайи?
Я жду откровений от крайне хорошего знатока истории.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
zРадио написав:Но я допускаю, что Путину и не нужны были прецеденты Голанских Высот и Косово (Sommer, ау?), чтобы отжать Крым. Они сыграли ему на руку во внешней риторике, но могли быть и не определяющими.
(задумчиво) Вот когда упоминают якобы "прецеденты" аннексии Крыма, что это - откровенные заблуждения или пропихивание рашкинской пропаганды?
zРадио написав:Sommer, еще тебе - крайне плохому знатоку истории. Список довоенных аннексий США больше экрана моего ноутбука. Самые известные из них - Техас и Гаваии.
Что именно было аннексированы военным путем за последние 50 лет? Техас или Гавайи?
Я жду откровений от крайне хорошего знатока истории.
Не придypивайся - в том же сообщении ответ, которое ты на цитаты порезал.
Учитывая столь позднее время для твоего молодого растущего организма 12-13 лет, повторю - Пуэрто-Рико и более 200 островов Тихого океана района Микронезии.
zРадио написав:Но я допускаю, что Путину и не нужны были прецеденты Голанских Высот и Косово (Sommer, ау?), чтобы отжать Крым. Они сыграли ему на руку во внешней риторике, но могли быть и не определяющими.
(задумчиво) Вот когда упоминают якобы "прецеденты" аннексии Крыма, что это - откровенные заблуждения или пропихивание рашкинской пропаганды?
zРадио написав:Sommer, еще тебе - крайне плохому знатоку истории. Список довоенных аннексий США больше экрана моего ноутбука. Самые известные из них - Техас и Гаваии.
Что именно было аннексированы военным путем за последние 50 лет? Техас или Гавайи?
Я жду откровений от крайне хорошего знатока истории.
Не придypивайся - в том же сообщении ответ, которое ты на цитаты порезал.
Учитывая столь позднее время для твоего молодого растущего организма 12-13 лет, повторю - Пуэрто-Рико и более 200 островов Тихого океана района Микронезии.
Повторяю вопрос (раз уж на остальные ты не хочешь отвечать):
Sommer написав:Во-вторых, какие именно территории США аннексировало военным путем за последние 50 лет?
Только нормальный ответ, пожалуйста, а не "более 200 островов Тихого океана района Микронезии".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...