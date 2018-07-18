Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

Додано: Чет 19 лип, 2018 01:43

zРадио написав: Если бы в мире не было прецедентов, созданных США/при поддержки США и в части аннексий территорий, и в части гибридных войн, твой бог путин обкакался бы лезть в Украину Если бы в мире не было прецедентов, созданных США/при поддержки США и в части аннексий территорий, и в части гибридных войн, твой бог путин обкакался бы лезть в Украину

zРадио написав: Если бы в мире не было прецедентов, созданных США/при поддержки США и в части аннексий территорий Если бы в мире не было прецедентов, созданных США/при поддержки США и в части аннексий территорий

Только хотел написать про манипуляции с какими то за уши притянутыми сравнениями с Кубой и т.п. , - ну казалось бы каким боком Куба середины прошлого века к уровню жизни в Украине сегодня, как кремлетролльсамозашкварился :Вот оно , только хотел вспомнить , а где же непременно следующий в кремлевских методичках вброс про "Косово", и тут самозашквар, всплыло тут же.Что касается карибских кризисов и самозашквара кремлетролля :Не про Украину а про "геополитическую" войну россии против штатов. Кремлетролль дошел в своих влажных фантазиях где то до 50 годов прошлого столетия, пытаясь обвинить штаты - "мол они первые начали". Хотя казалось бы -к чему здесь это , и к чему эти детские отмазки ? Так вот , если уж говорить об свежей истории аннексий, Советский Союз начал аннексировать территории с 1939 года - аннексией прибалтики. Далее советско финская война с бомбардировками , реальными боевыми действиями. Ввод войск в польшу с совместными парадыми с нацистской германией на совместно оккупированных территориях - так эти "друзья" совместно начали вторую мировую войну. Все это 39-40 года. Это давно всем известно , важно отметить то что в отличие от германии кремль не был наказан , кроме "выраженной обеспокоенности" импотентной лиги наций и исключения из ее состава СССР за агресию против финляндии. И только это обстоятельство а никакие там не штаты и карибские кризисы позволили случиться Праге 68, Будапешту, Афгану, Чечне, Грузии, Молдове, Украине, Сирии и так далее. Фашизм в кремле не был искоренен и только поэтому продолжает свой кровавый путь и по сегодня.То есть совершенно ясно даже если сравнивать историю аннексий , развязанных войн, пусть прошлого столетия - кремль был однозначно первым в сравнении со штатами. Но казалось бы каким боком это к Украине ? А речь здесь и не об Украине - единственная суть этого вброса - в который уже раз - отмазать рашку, "это америка во всем виновата", "мышебратья". Это до боли известный тезис кремлетроллей - "это не россия воюет с Украиной, это Америка нас хочет поссорить", "россия воюет не с Украиной а с америкой" - чем кремлеботина зашкваривается и идетнифицируется ОДНОЗНАЧНО.Что касается ВВП балтийских стран, которые гораздо ближе к нам чем Куба, кремлеботина, врешь, и манипулируешь, здесь ты.Вотза 18 год :рашаИ без огромного нефтегазового экспорта :Что четко указывает что в крупнейшей бензоколонке ВВП меньше даже чем у крохотных балтийских стран , наших недавних соседей по соцконцлагерю, сумевших убежать оттуда раньше других и построить правильно свою экономику.Среднемесмячные, Евро :рашаВовремя сбежавшие из тюрьмы народов подальше от кремлевской удушающей "братской дружбы", не жирующие на экспорте нефти и газа :в 91 году туда тоже приходили кремлевские "зеленые человечки" , где саперными лопатками на безоружных людей, бронетехникой тоже "уговаривали" "дружить" а по сути загнать в концлагерь обратно - обломались. На наш майдан в отличие от Вильнюсского были отгружены целые самолеты спец средств - пули , ружья, гранаты и т.д. Как видно ничего это им не дало. Далее десантные корабли в Крым и эшелоны бронетехники , в Крым и Донбасс. Ни с какой Кубой это естественно ни во веки не сравнить. И это им тоже ничего не дало - кроме санкций и мировой изоляции. Они хотели второй афган, после которого совковая "империя" распалась - они его получат, с тем же результатом, если не хуже. Но как показывает статистика выше - в любом случае - путь у нас один к цивилизованным европейским рынкам , подальше от этой выгребной ямы принесшей столько горя и войн человечесту, чтобы тут не пели заряженные протухшими методичками неумные кремлетролли.