Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
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Еще один дешевый демагог, выражающий любовь к Украине порицанием России!
И чьего уровня IQ недостаточно, чтобы понять одного простого факта - никто здесь Россию за ее агрессию не оправдывает!
Здесь разбирают ПРИЧИНЫ агрессии - чтобы была понятна логика их действий, и можно было правильно защищаться!
Тебя так обработали ведущие ТСН, что все, что ты можешь промурчать в ответ - это "просто путин сошел с ума", или "они варвары, которые всегда так будут делать".
Для болванов этих объяснений достаточно, но для умеющих критически мыслить нужно будет ознакомиться с их военной доктриной, градосом отношений с западом и степени решительности их власти.
Дискуссия была направлена на анализ исторического процесса - я говорил о периодах, когда уход из-под российского влияния был возможен без последствий агрессии, когда с последствиями, когда будет следующий шанс.
Но троллям всего этого не нужно знать. Им достаточно обгадить Россию, обгадить собеседников, смеющих разбираться в причинах произошедшего, и полететь гадить дальше.
Ну и не могу не прореагировать на манипуляцию с цифрами - я привел пример, учитывающий разницу цен - ВВП по паритету покупательной способности, ты же предпочен забыть о разнице цен, о том, что Прибалтика - зона евро, и дал абсолюты. Это тебе не ТСН, повторюсь, это финансовый форум!
Ну а то, что на 7-м месяце прибалты сделали уже годовой ВВП 2018 года - вершина твоих интеллектуальных способностей!
PS: ВВП по ППС (2017, МВФ, $) - Литва 32299 - Эстония 31750 - Россия 27834 - Латвия 27644 - Украина 8713
ЛАД написав:5. При всём сказанном вина "нынешних" достаточно велика. Только не надо возлагать всю вину на Порошенко, как это часто делают. Не меньшая, а, по-моему, даже бОльшая вина на Раде, кот. мы выбрали.
Даже если отчасти с этим можно согласиться, стоит принять к сведению некоторые немаловажные аргументы и факты. Порошенко в текущее время президент - это как бы неоспоримый факт. Рассмотрев текущую ситуацию в разрезе слоев населения, факт обеднения граждан на лицо, в то же время это никак не повлияло на главу государства, а даже наоборот. Значит политика в государстве правильная, но не для граждан Украины, а для политической элиты и приближенных. Зайдем с другой стороны. Если гарант просто не в силах, что либо сделать и во всем виноваты папередники, то об общей ситуации и пустой казне, как было указано выше, не знал только младенец. Но это не останавливает человека, который имеет огромный опыт по ведению бизнеса, а не является трудовиком в школе №22, потому что преимущества для собственного бизнеса открываются огромные. А то, что вся власть поэтапно переходит под влияние президента чем дальше тем больше, под его же давлением, через законы и большинство в парламенте факт неоспоримый и не говорит о нем только ленивый. А если все написанное - ложь, то давно следовало бы уйти с поста и заниматься чем то более "вкусным", привычным и доступным для понимания, нежели оздоровление экономики страны.