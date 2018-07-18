Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:18

  Surfer написав:Вот ВВП за 18 год :

раша 28,957

И без огромного нефтегазового экспорта :
Эстония 33,842
Латвия 29,489
Литва 34,596


Украина 9,214
Люксембург 110,870
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:48

Surfer

Еще один дешевый демагог, выражающий любовь к Украине порицанием России!

И чьего уровня IQ недостаточно, чтобы понять одного простого факта - никто здесь Россию за ее агрессию не оправдывает!

Здесь разбирают ПРИЧИНЫ агрессии - чтобы была понятна логика их действий, и можно было правильно защищаться!

Тебя так обработали ведущие ТСН, что все, что ты можешь промурчать в ответ - это "просто путин сошел с ума", или "они варвары, которые всегда так будут делать".

Для болванов этих объяснений достаточно, но для умеющих критически мыслить нужно будет ознакомиться с их военной доктриной, градосом отношений с западом и степени решительности их власти.

Дискуссия была направлена на анализ исторического процесса - я говорил о периодах, когда уход из-под российского влияния был возможен без последствий агрессии, когда с последствиями, когда будет следующий шанс.

Но троллям всего этого не нужно знать. Им достаточно обгадить Россию, обгадить собеседников, смеющих разбираться в причинах произошедшего, и полететь гадить дальше.

Ну и не могу не прореагировать на манипуляцию с цифрами - я привел пример, учитывающий разницу цен - ВВП по паритету покупательной способности, ты же предпочен забыть о разнице цен, о том, что Прибалтика - зона евро, и дал абсолюты. Это тебе не ТСН, повторюсь, это финансовый форум!

Ну а то, что на 7-м месяце прибалты сделали уже годовой ВВП 2018 года - вершина твоих интеллектуальных способностей!

PS: ВВП по ППС (2017, МВФ, $)
- Литва 32299
- Эстония 31750
- Россия 27834
- Латвия 27644
- Украина 8713
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:19

  ЛАД написав:5. При всём сказанном вина "нынешних" достаточно велика. Только не надо возлагать всю вину на Порошенко, как это часто делают. Не меньшая, а, по-моему, даже бОльшая вина на Раде, кот. мы выбрали.

Даже если отчасти с этим можно согласиться, стоит принять к сведению некоторые немаловажные аргументы и факты.
Порошенко в текущее время президент - это как бы неоспоримый факт.
Рассмотрев текущую ситуацию в разрезе слоев населения, факт обеднения граждан на лицо, в то же время это никак не повлияло на главу государства, а даже наоборот. Значит политика в государстве правильная, но не для граждан Украины, а для политической элиты и приближенных.
Зайдем с другой стороны. Если гарант просто не в силах, что либо сделать и во всем виноваты папередники, то об общей ситуации и пустой казне, как было указано выше, не знал только младенец. Но это не останавливает человека, который имеет огромный опыт по ведению бизнеса, а не является трудовиком в школе №22, потому что преимущества для собственного бизнеса открываются огромные.
А то, что вся власть поэтапно переходит под влияние президента чем дальше тем больше, под его же давлением, через законы и большинство в парламенте факт неоспоримый и не говорит о нем только ленивый.
А если все написанное - ложь, то давно следовало бы уйти с поста и заниматься чем то более "вкусным", привычным и доступным для понимания, нежели оздоровление экономики страны.
Black Jack - White Business
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