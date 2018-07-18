Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

Додано: Чет 19 лип, 2018 09:48

Surfer



Еще один дешевый демагог, выражающий любовь к Украине порицанием России!



И чьего уровня IQ недостаточно, чтобы понять одного простого факта - никто здесь Россию за ее агрессию не оправдывает!



Здесь разбирают ПРИЧИНЫ агрессии - чтобы была понятна логика их действий, и можно было правильно защищаться!



Тебя так обработали ведущие ТСН, что все, что ты можешь промурчать в ответ - это "просто путин сошел с ума", или "они варвары, которые всегда так будут делать".



Для болванов этих объяснений достаточно, но для умеющих критически мыслить нужно будет ознакомиться с их военной доктриной, градосом отношений с западом и степени решительности их власти.



Дискуссия была направлена на анализ исторического процесса - я говорил о периодах, когда уход из-под российского влияния был возможен без последствий агрессии, когда с последствиями, когда будет следующий шанс.



Но троллям всего этого не нужно знать. Им достаточно обгадить Россию, обгадить собеседников, смеющих разбираться в причинах произошедшего, и полететь гадить дальше.



Ну и не могу не прореагировать на манипуляцию с цифрами - я привел пример, учитывающий разницу цен - ВВП по паритету покупательной способности, ты же предпочен забыть о разнице цен, о том, что Прибалтика - зона евро, и дал абсолюты. Это тебе не ТСН, повторюсь, это финансовый форум!



Ну а то, что на 7-м месяце прибалты сделали уже годовой ВВП 2018 года - вершина твоих интеллектуальных способностей!



PS: ВВП по ППС (2017, МВФ, $)

- Литва 32299

- Эстония 31750

- Россия 27834

- Латвия 27644

- Украина 8713