Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

Додано: Чет 19 лип, 2018 11:19

ЛАД написав: 5. При всём сказанном вина "нынешних" достаточно велика. Только не надо возлагать всю вину на Порошенко, как это часто делают. Не меньшая, а, по-моему, даже бОльшая вина на Раде, кот. мы выбрали. 5. При всём сказанном вина "нынешних" достаточно велика. Только не надо возлагать всю вину на Порошенко, как это часто делают. Не меньшая, а, по-моему, даже бОльшая вина на Раде, кот.выбрали.

Даже если отчасти с этим можно согласиться, стоит принять к сведению некоторые немаловажные аргументы и факты.Порошенко в текущее время президент - это как бы неоспоримый факт.Рассмотрев текущую ситуацию в разрезе слоев населения, факт обеднения граждан на лицо, в то же время это никак не повлияло на главу государства, а даже наоборот. Значит политика в государстве правильная, но не для граждан Украины, а для политической элиты и приближенных.Зайдем с другой стороны. Если гарант просто не в силах, что либо сделать и во всем виноваты папередники, то об общей ситуации и пустой казне, как было указано выше, не знал только младенец. Но это не останавливает человека, который имеет огромный опыт по ведению бизнеса, а не является трудовиком в школе №22, потому что преимущества для собственного бизнеса открываются огромные.А то, что вся власть поэтапно переходит под влияние президента чем дальше тем больше, под его же давлением, через законы и большинство в парламенте факт неоспоримый и не говорит о нем только ленивый.А если все написанное - ложь, то давно следовало бы уйти с поста и заниматься чем то более "вкусным", привычным и доступным для понимания, нежели оздоровление экономики страны.