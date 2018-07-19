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Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:18

  Surfer написав:Вот ВВП за 18 год :

раша 28,957

И без огромного нефтегазового экспорта :
Эстония 33,842
Латвия 29,489
Литва 34,596


Украина 9,214
Люксембург 110,870
:mrgreen:
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:19

  ЛАД написав:5. При всём сказанном вина "нынешних" достаточно велика. Только не надо возлагать всю вину на Порошенко, как это часто делают. Не меньшая, а, по-моему, даже бОльшая вина на Раде, кот. мы выбрали.

Даже если отчасти с этим можно согласиться, стоит принять к сведению некоторые немаловажные аргументы и факты.
Порошенко в текущее время президент - это как бы неоспоримый факт.
Рассмотрев текущую ситуацию в разрезе слоев населения, факт обеднения граждан на лицо, в то же время это никак не повлияло на главу государства, а даже наоборот. Значит политика в государстве правильная, но не для граждан Украины, а для политической элиты и приближенных.
Зайдем с другой стороны. Если гарант просто не в силах, что либо сделать и во всем виноваты папередники, то об общей ситуации и пустой казне, как было указано выше, не знал только младенец. Но это не останавливает человека, который имеет огромный опыт по ведению бизнеса, а не является трудовиком в школе №22, потому что преимущества для собственного бизнеса открываются огромные.
А то, что вся власть поэтапно переходит под влияние президента чем дальше тем больше, под его же давлением, через законы и большинство в парламенте факт неоспоримый и не говорит о нем только ленивый.
А если все написанное - ложь, то давно следовало бы уйти с поста и заниматься чем то более "вкусным", привычным и доступным для понимания, нежели оздоровление экономики страны.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:24

  cccp30000 написав:
  Surfer написав:Вот ВВП за 18 год :

раша 28,957

И без огромного нефтегазового экспорта :
Эстония 33,842
Латвия 29,489
Литва 34,596


Украина 9,214
Люксембург 110,870


А Монако с рашкой сравнить не хочешь? Там очень смешное различие.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:59

Surfer
У вас опечатка в методичке - ВПП РФ на 2018 не 28,9 млрд $, а 1503,6 млрд $.
https://seosait.com/gdp-russia-2018/
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:31

  warlamp написав:Surfer
У вас опечатка в методичке - ВПП РФ на 2018 не 28,9 млрд $, а 1503,6 млрд $.
https://seosait.com/gdp-russia-2018/


А у Эстонии (например) все правильно - ВВП $33 млрд?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:58

  Sommer написав:
  warlamp написав:Surfer
У вас опечатка в методичке - ВПП РФ на 2018 не 28,9 млрд $, а 1503,6 млрд $.
https://seosait.com/gdp-russia-2018/


А у Эстонии (например) все правильно - ВВП $33 млрд?


https://take-profit.org/statistics/gdp/estonia/
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:12

  warlamp написав:
  Sommer написав:
  warlamp написав:Surfer
У вас опечатка в методичке - ВПП РФ на 2018 не 28,9 млрд $, а 1503,6 млрд $.
https://seosait.com/gdp-russia-2018/


А у Эстонии (например) все правильно - ВВП $33 млрд?


https://take-profit.org/statistics/gdp/estonia/


Ок, намек не был понят, говорю открытым текстом: те цифры не чистый ВВП, а ВВП на душу населения по ППС в долларах.

И даже ссылка есть.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 21:00

  Sommer написав:Ок, намек не был понят, говорю открытым текстом: те цифры не чистый ВВП, а ВВП на душу населения по ППС в долларах.

И даже ссылка есть.


Да, анкора сразу не разглядел, привык к полным ссылкам.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:43

  warlamp написав:Surfer
У вас опечатка в методичке - ВПП РФ на 2018 не 28,9 млрд $, а 1503,6 млрд $.
https://seosait.com/gdp-russia-2018/


Методички это у вас - я честно указал источник откуда данные - вики где приведены данные ВВП на душу населения.
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  #<1 ... 6789
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