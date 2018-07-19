Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

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Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:40
Sommer написав: Sommer написав: zРадио написав:
Учитывая столь позднее время для твоего молодого растущего организма 12-13 лет, повторю - Пуэрто-Рико и более 200 островов Тихого океана района Микронезии.
Повторяю вопрос (раз уж на остальные ты не хочешь отвечать):
Sommer написав:
Во-вторых, какие именно территории США аннексировало военным путем за последние 50 лет?
Только нормальный ответ, пожалуйста, а не "более 200 островов Тихого океана района Микронезии".
Так что, критикус, будут ответы? Или дорисовываешь на карте "более 200 островов Тихого океана района Микронезии"?
Вот тебя плющит. А твой друг
Василь-Рівне
говорит, что я Аляк.
Будет консенсус-мнение от команды троллей?
По сути твоего вопроса - я ж написал выше, или кому-то еще, кроме тебя, не понравилось и удалили?
Trust Territories of Pacific Islands
zРадио
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:31
zРадио написав: Sommer написав: Sommer написав:
Повторяю вопрос (раз уж на остальные ты не хочешь отвечать):
Во-вторых, какие именно территории США аннексировало военным путем за последние 50 лет?
Только нормальный ответ, пожалуйста, а не "более 200 островов Тихого океана района Микронезии".
Так что, критикус, будут ответы? Или дорисовываешь на карте "более 200 островов Тихого океана района Микронезии"?
Вот тебя плющит. А твой друг
Василь-Рівне
говорит, что я Аляк.
Будет консенсус-мнение от команды троллей?
По сути твоего вопроса - я ж написал выше, или кому-то еще, кроме тебя, не понравилось и удалили?
Trust Territories of Pacific Islands
Их аннексировало США военным путем за последние 50 лет? Ну надо же, какая интересная история.
А подробнее можно?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
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