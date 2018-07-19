Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:40

  Sommer написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Учитывая столь позднее время для твоего молодого растущего организма 12-13 лет, повторю - Пуэрто-Рико и более 200 островов Тихого океана района Микронезии.


Повторяю вопрос (раз уж на остальные ты не хочешь отвечать):
  Sommer написав:Во-вторых, какие именно территории США аннексировало военным путем за последние 50 лет?


Только нормальный ответ, пожалуйста, а не "более 200 островов Тихого океана района Микронезии".


Так что, критикус, будут ответы? Или дорисовываешь на карте "более 200 островов Тихого океана района Микронезии"? :mrgreen:


Вот тебя плющит. А твой друг Василь-Рівне говорит, что я Аляк.

Будет консенсус-мнение от команды троллей? :mrgreen:

По сути твоего вопроса - я ж написал выше, или кому-то еще, кроме тебя, не понравилось и удалили?

Trust Territories of Pacific Islands
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:31

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  Sommer написав:Повторяю вопрос (раз уж на остальные ты не хочешь отвечать):
Во-вторых, какие именно территории США аннексировало военным путем за последние 50 лет?

Только нормальный ответ, пожалуйста, а не "более 200 островов Тихого океана района Микронезии".


Так что, критикус, будут ответы? Или дорисовываешь на карте "более 200 островов Тихого океана района Микронезии"? :mrgreen:


Вот тебя плющит. А твой друг Василь-Рівне говорит, что я Аляк.

Будет консенсус-мнение от команды троллей? :mrgreen:

По сути твоего вопроса - я ж написал выше, или кому-то еще, кроме тебя, не понравилось и удалили?

Trust Territories of Pacific Islands


Их аннексировало США военным путем за последние 50 лет? Ну надо же, какая интересная история.

А подробнее можно?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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  #<1 ... 78910
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