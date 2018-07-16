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Бідних в Україні зараз більше,
ніж п'ять років тому -...

Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:28

Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -...

Пропонуємо до обговорення:
Так сказала директор Світового банку з питань України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

Дивися повний текст Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому - Світовий банк.
R2
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